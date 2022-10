APZ Tone Tomšič zapel za pravičnejši svet in boljše življenje

Naslov je bil eden, a je pospremil občinstvo skozi tri različne svetove, barve, vtise. »Zatirani in njihove sanje« je koncert, ki ga je Zveza slovenskih kulturnih društev priredila v petek v dvorani Beethoven v sklopu niza Kapljice kulture. Kljub neprijaznemu vremenu se je lepo število gledalcev odzvalo povabilu, saj je bil protagonist večera Akademski pevski zbor Tone Tomšič iz Ljubljane, ki so ga mnogi verjetno prvič poslušali pod vodstvom Rahele Durič. Referenčni slovenski zbor je predstavil del svojega letnega koncerta, družbenokritičnega večera z glasbo o stiski zatiranih, o vrednotah sočustvovanja, svobode in spoštovanja.

Kot je povedala pokrajinska predsednica ZSKD Zaira Vidau, so organizatorji povabili zbor k sodelovanju v trenutku, ko so imeli v mislih koncert na temo miru; politične in družbene okoliščine pa so našle naravno sozvočje z nekoliko različnim predlogom skupine.

Besedila izbranih skladb so obravnavala stisko preroka, izseljenca, aktivista, slehernega človeka, ki se bori za pravičnejši svet in za boljše življenje. Elena Husu in Ilija Ota sta z dvojezičnim povezovanjem ojačila smisel projekta; misli Zorka Simčiča, Nelsona Mandele, Roberta Kennedyja so bile namreč del besedil ali okvira posameznih skladb. Duhovna himna, ki jo je Martin Luther King jr najraje poslušal, Lamentacije Jeremije v glasbi Randalla Stroopa, prekmurska izseljenska pesem, uglasbitve besed borcev za pravice so bile etape slogovno eklektičnega glasbenega sporočila, ki je črpal iz opusov sodobnih ameriških, avstrijskih, slovenskih avtorjev. Pred tem pa se je ljubljanski zbor predstavil z izborom slovenskih zborovskih »standardov«, ki so z obče znanimi motivi (koroška Rož, Podjuna, Zila, Nedvedova Nazaj v planinski raj) povezali verze Gregorčiča in Zupančiča, ljubezen z nostalgijo in domoljubnimi občutki.