Avditorij Portorož napoveduje bogato poletno dogajanje

Letošnje poletje bo v Portorožu postreglo s številnimi dogodki, so na torkovi novinarski konferenci sporočili predstavniki tamkajšnjega avditorija. Med drugim so izpostavili tradicionalne dogodke, kot so Melodije morja in sonca, Portoroške noči in Festival komorne glasbe Piranski glasbeni večeri, pripravljajo pa tudi več koncertov.

Pestro poletno dogajanje v Avditoriju Portorož začenjajo 14. junija, ko gostijo koncert skupine Siddharta. Med 20. in 22. junijem napovedujejo tridnevni plesni šov Libero Dance Fest, za katerega so spomnili, da ga je lani obiskalo več kot 1300 otrok. Prav tako bodo v tem obdobju gostili finalno tekmovanje za predstavnika Slovenije na svetovnem tekmovanju Red Bull Dance Your Style. 23. junija bo na oder amfiteatra stopil pevec Matteo Bocelli.

Kot je povedal direktor Avditorija Portorož Borut Bažec, 26. junija začenjajo s 47. Mednarodnim festivalom komorne glasbe Piranski glasbeni večeri. Ta bo vsak četrtek do 7. avgusta skupno poskrbel za sedem koncertov komorne glasbe po izboru Metoda Tomaca, tudi letos bodo organizirani v Križnem hodniku piranskega samostana svetega Frančiška.

5. julija v Avditoriju Portorož pripravljajo 44. izvedbo festivala Melodije morja in sonca, za katerega letos napovedujejo več novosti. Teden dni pozneje pa bodo na istem odru v okviru 32. Primorskega poletnega festivala gostili predstavo SNG Opera in balet Ljubljana Veliki Gatsby.

V nadaljevanju poletja obljubljajo še več koncertov; med drugim bosta v Piranu nastopili Anika Horvat in Helena Blagne, obljubljajo pa tudi koncerta Stewarta Copelanda in glasbene zasedbe The Kings of Blues. Pestro julijsko glasbeno dogajanje bo zaokrožil nastop Severine, v Luciji pa bodo med 15. julijem in 5. avgustom v Parku Sonce pripravili štiri brezplačne koncerte; eden od nastopajočih bo Tomo’s bend.

Tradicionalno se bodo od konca julija do začetka avgusta v amfiteatru zvrstili še celovečerne baletne predstave, ki jih prireja Društvo baletnih umetnikov Slovenije. Med 20. julijem in 10. avgustom bo v Avditoriju Portorož gostoval tudi Mednarodni poletni baletni tabor DANC’S. Celoten spored dogodkov in njihovih lokacij je sicer objavljen na spletni strani Avditorija Portorož.

Portoroške noči se v mesto vračajo med 15. in 17. avgustom, ko bo na tamkajšnji plaži med drugim nastopil Jan Plestenjak, za konec poletja pripravljajo večer stand-upa z Brankom Đurićem.

V sklopu torkove novinarske konference so v Avditoriju Portorož spregovorili tudi o abonmajih v naslednji sezoni. Glasbeni abonma Piranski glasbeni oder bo v sezoni 2025/26 ponudil osem koncertov, gledališki abonma pa šest predstav in bogat spremljevalni program.