Avgust Černigoj, Duša Jesih in njun likovni dialog

Na Novem trgu 6 v Ljubljani že leto dni deluje Atelje Lučka in Avgust, kjer je mogoče kupiti od umetniških del do estetsko dovršenih voščilnic. V sredo (15. oktobra) bodo ob 40-letnici umetnikove smrti odprli razstavo del Avgusta Černigoja (1898-1985) in sodobne umetnice Duše Jesih (1977). S sopostavitvijo del obeh umetnikov želi lastnica Brina Čehovin, sicer dolgoletna ravnateljica Kosovelove knjižnice v Sežani slediti Černigojevi viziji.

Černigoja, enega najvidnejših predstavnikov zgodovinske avantgarde, je po zaslugi svoje mame, ki je vrsto let prijateljevala in zlasti zadnja leta njegovega življenja tudi skrbela zanj, tudi osebno poznala. Ko je razmišljala, čigava dela postaviti ob bok Černigojevim, je najprej pomislila na Dušo Jesih, ki jo sama vidi kot umetnikovo dušno sestro. K sodelovanju pri izvedbi razstave je povabila umetnostnega zgodovinarja Miklavža Komelja.

Na razstavi Hommage Černigoju, ki bo na ogled do 2. novembra, bo prikazanih 26 umetnikovih del. Brina Čehovin se je odločila predstaviti 16 najbolj znanih oziroma - tako Komelj - ikoničnih del iz 20. let minulega stoletja ter izbor del iz zadnjega leta Černigojevega ustvarjanja v Lipici. Komelj je pojasnil, da gre pri poznih delih za odlične umetnine, ki pričajo o umetnikovi odprtosti in prefinjenosti.