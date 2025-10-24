Avstralski bend na novem vlaku

Ljubitelji elektronske glasbe, danes ste ponovno vi na vrsti. Leta 2007 je iz dežele kengurujev na mednarodno glasbeno sceno prodrla nova mlada zasedba z neobičajnim imenom Tame Impala (iz angleščine Udomačena impala, to je posebna afriška zvrst antilope). Fantje nam danes ponujajo novo, peto ploščo Deadbeat.

Tame Impala so torej sorazmerno mlada zasedba. Gre pravzaprav za »one-man band«, saj tako glasbo kot besedila piše ena sama oseba, to je Kevin Parker. Bend se je leta 2010 pojavil na svetovni glasbeni sceni s prvencem Innerspeaker. Albumom, na katerem je prihajala do izraza psihedelija iz šestdesetih let prejšnjega stoletja (beri Pink Floyd, Byrds in tu pa tam Beatles). Mednarodna glasbena kritika je ploščo sprejela navdušeno, zasedba pa je kmalu začela z nastopi kot predskupina bolj znanim bendom Black Keys in MGMT ter se tako tudi v živo predstavila širši publiki.

Parker in njegovi so se na svetovni glasbeni sceni takoj uveljavili, ker so na moderen način spojili rok glasbo s psihedelijo in elektronskimi efekti. V drugi plošči Lonerism, iz leta 2012, se je sound že nekoliko spremenil. Komadi so bili bolj psych pop obarvani in malo manj rokerski od tistih, ki smo jih poslušali na prvencu Innerspeaker. V naslednjih letih je skupina popolnoma spremenila svoj glasbeni stil, opustila rok in se raje osredotočila na pop in elektronsko glasbo. Poleg Parkerja sestavljajo danes bend še basist Cam Avery, kitarist Dominic Simper, bobnar Jay »Gumby« Watson in še nekaj glasbenikov. Večina izmed teh pa z njimi sodeluje zlasti med nastopi v živo.

Na novo ploščo Deadbeat so bendovi oboževalci morali čakati celih pet let. V novih komadih pa razberemo, da se je Parker dokončno odločil za elektronsko glasbo.

»Dance glasba je bila od vedno moja velika strast, mislim, da tega nikoli nisem skrival,« je dejal na predstavitvi albuma. »Glasba je kot vlak. Če ti je všeč, ostaneš na vlaku. Sicer pa lahko izstopiš kadarkoli želiš.« Parker ima nedvomno prav. Zelo verjetno bo marsikateri njegov oboževalec razočaran nad novo glasbeno avanturo. Prav gotovo pa bodo elektronski efekti pritegnili pozornost novih poslušalcev.

Že z izidom prvega singla End Of Summer letos poleti je bilo jasno, da nas čaka zanimiv in drugačen album. Komad namreč poslušalca pospremi na pravi rave v avstralsko puščavo. Podobne so tudi pesmi No Reply, Oblivion in Ethereal Connection. V novih komadih razberemo tudi vpliv skupin, kot so Underworld, Radiohead in Caribou.

Prisluhnite torej novemu ploščku in še sami zaplešite na Tame Imala dance vlaku.

Deadbeat

Tame Impala

Disco, dance music

Columbia Records, 2025