Balade za rokerje in zaljubljence

Letos mineva trideset let od izida plošče So Far So Good svetovne ikone melodičnega roka Bryana Adamsa. Kanadski rok zvezdnik je namreč leta 1993 pripravil prvi izbor svojih najboljših uspešnic.

Bryan Guy Adams se je rodil leta 1959 v zvezni državi Ontario v Kanadi. Ker je bil njegov oče diplomat, je Adams otroška leta preživel v evropskih prestolnicah. Pri petnajstih letih je v Kanadi pel v skupini Sweeney Todd, proti koncu sedemdesetih pa je spoznal glasbenika Jima Vallancea, s katerim je leta 1980 izdal prvenec Bryan Adams. Leto kasneje je izšla še druga plošča You Want It You Got It, s tretjo Cuts Like A Knife in naslednjo Reckless pa je Adams zaslovel po celem svetu. Album Reckless iz leta 1984 je bil tudi prvi, ki je v Kanadi dosegel milijon prodanih izvodov, obenem pa je bil kar dva tedna na prvem mestu na ameriški Billboardovi lestvici. Na njem so uspešnice, kot so Run to You, Heaven, Summer of ‘69 in It’s Only Love v duetu s Tino Turner. V naslednjih letih je izdal še cel kup albumov, med njegove največje uspešnice pa sodi pesem (Everything I Do) I Do It For You, ki je nastala za film Robin Hood: Princ tatov iz leta 1991.

Leta 1993 je tako, po šestih albumih, napočil čas za prvi Greatest Hits. Adams je bil sicer sprva v zvezi z izidom plošče nekoliko skeptičen, kmalu pa je bilo jasno, da bo plošček še kako uspešen. In res, do danes je prodal skoraj dvajset milijonov izvodov.

Spomnim se, kako sem niti še desetletnik prvič prišel v stik z njegovo glasbo. Oče me je sicer že nekaj časa »vzgajal« z jazz in predvsem bluz ritmi. Seveda, najprej treba spoznati ABC glasbe, »kjer se je vse začelo«, nato pa vse ostalo! Starejši sestri pa sta takrat bili v rokerski fazi. V njunem hi-fi-ju so se tako vrtele kasete in cd-ji bendov Eagles, Guns N’ Roses, Bon Jovi in Queen. Po pravici povedano se je tu pa tam pojavila tudi kaka zgoščenka Laure Pausini, a pustimo to ... Fantka je nekega dne pritegnila platnica, na kateri je bila velika pnevmatika terenca. To je bil album So Far So Good. Vanj je Adams uvrstil celo serijo uspešnic prvih deset let svoje kariere. Najbolj so me takrat pritegnile rokerske Summer Of ‘69, Cuts Like A Knife, Kids Wanna Rock in Heat Of The Night. Poleg teh pa je še cel kup bolj romantičnih balad, kot so Do I Have To Say The Words, že omenjena (Everything I Do) I Do It For You, Heaven in pa, do takrat še neobjavljena, Please Forgive Me, ki pa so mi bile takrat manj zanimive.

Moja bolj ali manj prepričana navezanost na kanadskega rokerja je bila nato v starejših letih večkrat argument zafrkavanja med prijatelji. Za neki rojstni dan so mi celo podarili vstopnico za njegov koncert. S prijateljem sva se tako odpravila v Bologno in v športni dvorani, polni zaljubljenih parov, tudi midva brez sramu prepevala Adamsove balade ...

So Far So Good

Bryan Adams

Melodični rok

A&M Records, 1993