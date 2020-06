Baletni gala večer pred prazno dvorano ... in kamero

Ker so zaradi epidemije koronavirusa gledališke, operne in baletne dvorane za nedoločen čas zaprle svoja vrata, se je Društvo baletnih umetnikov Slovenije v sodelovanju s SNG Opera in balet Ljubljana in Televizijo Slovenija odločilo balet pripeljati v naše domove in vsem ljubiteljem tega žlahtnega plesa sporočiti, da balet ni pozabil nanje. Tako se bo prvič zgodilo, da bo Televizija Slovenija v živo iz SNG Opere in baleta Ljubljana ob praznem avditoriju prenašala gala baletni koncert. Večer plesnih duetov si bo v neposrednem prenosu mogoče ogledati na drugem programu TV Slovenija jutri, 3. junija, ob 20. uri.

Organizatorji so za baletni koncert Nismo pozabili na vas izbrali pretežno klasičen program z nekaj sodobnimi deli. V večeru duetov, sestavljenem iz priljubljenih baletnih predstav, bodo plesali najboljši domači baletni plesalci in plesalke. Prvič pa bo v Sloveniji nastopila tudi posebna gostja, prvakinja Maia Makhateli, ki je trenutno ena najboljših balerin na svetu.