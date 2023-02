Banksy, odličen in izzivalen komunikator

Prodoren in tudi odkritosrčen: Banksy. Eden svetovno najbolj znanih ustvarjalcev današnje dobe, identiteta katerega ostaja zakrita, kljub nekaterim precej zanesljivim indicem, je pravzaprav sam verodostojno zaobjel smisel svojega početja. Obširna (neavtorizirana) razstava britanskega umetnika je vse do 10. aprila na ogled v razstavnih prostorih nekdanje ribarnice na tržaškem nabrežju.

Sicer pa tudi podnaslov razstave The great communicator - Veliki komunikator izpostavlja najpomembnejši razlog, zaradi katerega je Banksy zaslovel in uživa tolikšno slavo in tudi množično odobravanje. S svojimi grafiti na vsem dostopen način javnost opozarja na dogodke, do katerih ne bi smelo priti, npr. na izraelski odnos do Palestincev ali na vojno v Ukrajini, obenem pa prizadetim izraža vidno solidarnost. Sicer pa se je grafitna umetnost rodila in razvila kot protest zaradi družbenopolitičnih razmer, zaradi krivic, storjenih na račun šibkejših. Skrivnostni ulični umetnik se v svojih poslikavah vizualno opredeljuje proti nasilju, ki je v današnji družbi vse bolj prisotno. Po vzoru ameriških predstavnikov te zvrsti, v prvi vrsti Basquiata - na tržaški razstavi je tudi Banksquiat (2017), delo, v katerem je sebe združil s tem ameriškim umetnikom -, je tudi Banksy s sprejem po zidovih postaj podzemne železnice ali v najbolj degradiranih urbanih predelih izražal svoj protest.

Provokacija je ena osnovnih značilnosti Banksyja, ki naj bi se leta 1974 rodil v Bristolu. V tem severnozahodnem britanskem mestu so se namreč pojavili prvi grafiti z njegovim podpisom. Vsebine in podobe svojih grafitov je Banksy kasneje uporabil tudi v drugih tehnikah, v delih, ki jih je avtor prenesel na slike, se namreč pojavljajo tudi ironične, npr. na račun angleške kraljeve družine in političnega sistema. Tako sta denimo na tržaški razstavi na ogled sliki že preminule kraljice Elizabete II. v opičji podobi in londonskega parlamenta, v katerem zasedajo šimpanzi. Banksy ni pozabil niti na slovitega angleškega politika Winstona Churchilla, ki ga je upodobil v punkovski preobleki.