Baumbachov intimni pogled na ločitev

Charlie je gledališki režiser, njegova žena Nicole pa gledališka igralka in hkrati moževa pomembna muza. Na lepem je njune ljubezni konec in tudi poroka se znajde na končni postaji.

Charlie zdaj živi in dela v New Yorku, Nicole pa se je že preselila v Los Angeles, kjer so jo povabili, da bi sodelovala na televiziji. Ona si zaželi drugačnega življenja, obrne se na dobrega odvetnika in zahteva ločitev.

Protagonist njune zgodbe pa je tudi sinček Henry, ki se v trenutku znajde v sržu dogajanja, saj ga tako oče kot mama želita imeti pri sebi in Charlie se mora še kako potruditi, da ne izgubi skupnega skrbništva.

Zaljubljeni par je zdaj karseda oddaljen in kot na praznovanju halloweena se Charlie in Nicole, vsak s svojo masko, sploh ne prepoznata. Še več, bivši mož celo tvega, da postane neviden.

Štirinajst let po uspešnici Hobotnica in kit, v kateri je Noah Baumbach spregovoril o ločitvi staršev s perspektive njunih dveh otrok, se je petdesetletni režiser in scenarist doma iz Brooklyna vrnil k isti tematiki, pa čeprav z obratnega zornega kota; se pravi moža in očeta, ki ga zapusti žena. Prav gotovo je dodana vrednost filma, ki je bil septembra predstavljen na beneški mostri in bo od jutri v Trstu spet na sporedu v kinodvorani Ariston, prav dejstvo, da je karseda biografski.

Protagonista dela sta izjemna Scarlett Johansson in Adam Driver, igralca, ki v marsičem, pa čeprav štirideset let kasneje, spominjata na Meryl Streep in Dustina Hoffmana v nepozabnem delu Kramer proti Kramerju.

Marriage Story

ZDA 2019

Režija: Noah Baumbach

Igrajo: Scarlett Johansson, Adam Driver

Ocena: ★★★★