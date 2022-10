Beneški trgovec se bije z občutljivostjo današnje družbe

Stalno gledališče Furlanije - Julijske krajine je začelo sezono 2022–2023 s kontroverznim Shakespearovim Beneškim trgovcem, ki se – tako kot, denimo, Ukročena trmoglavka – bije s povsem drugačno občutljivostjo današnje družbe do teme rasizma in antisemitizma ter nasilja nad ženskami in njihove enakopravnosti.

Predstava je nastala v koprodukciji deželnega gledališča ter gledaliških ustanov Centro Teatrale Bresciano in Teatro de Gli Incamminati. Režijo je podpisal direktor Stalnega gledališča FJK Paolo Valerio, ki je tudi priredil prevod Masolina D’Amica. V osrednji vlogi judovskega posojevalca denarja Shylocka nastopa znani igralec Franco Branciaroli. Tržaška premiera je bila v gledališču Rossetti v torek.

Shakespearova igra pripoveduje o Antoniu, trgovcu v Benetkah, ki ga mladi prijatelj Bassanio zaprosi za posojilo, ker bi rad zasnubil bogato Porzio. A Antonio nima na razpolago gotovine, zato Bassaniu zagotovi jamstvo pri Judu Shylocku, ki mu je sicer sovražen, ker Antonio posoja denar brez obresti. Od garanta zahteva Shylock neobičajen penale: v primeru, da mu v roku treh mesecev denar ne bo povrnjen, bo lahko iz Antonievega telesa odrezal funt mesa. Bassanio se zahtevi upre, a Antonio je ne vzame resno in sprejme.

Ob izteku roka pa se Antonieve ladje niso vrnile v Benetke, zato posojila ne more poravnati, tako Shylock resno zahteva izvršitev penala in celo dožu ne uspe, da bi ga prepričal, da sprejme Bassanievo ponudbo dvakratnega povračila. Toda Porzia, preoblečena v odvetnika, prepreči izvršitev, ko poudari, da pogodba nikjer ne omenja krvi, ki torej ne sme biti prelita. Ker je zavrnil ponujeno Bassanievo povračilo, ostane Shylock praznih rok; ker je tujec, mu je odvzeto premoženje in je celo prisiljen sprejeti krščansko vero. Nekateri poznavalci Shakespearovega opusa poudarjajo, da naj bi spreobrnitev, čeprav prisilna, pomenila srečen konec, saj naj bi omogočala nevernikovo pot v nebesa, ampak režiser se je tokrat raje odločil za manj optimističen sklep.

Predstava bo na sporedu do nedelje.