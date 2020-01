Beseda in kretnja leta sta ...

Beseda leta 2019 je podnebje, kretnja leta 2019 pa je ustava. Zmagovalki akcije, ki je potekala v organizaciji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša Znanstvenoraziskovalnega centra (ZRC) Slovenske akademije znanosti in umetnosti (Sazu) ter pod okriljem Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije so danes razglasili na slovesnosti v Ljubljani. Na drugo mesto v izboru za besedo leta se je uvrstil šarcizem, na tretje pa beseda brezogljični. V igri so bile še besede milenijec, nebralec, novinec, prisilka, skiro, trgovinska vojna in volk. Strokovna komisija, ki so jo sestavljali predstavniki ZRC Sazu, portala MMC RTV Slovenija in Dela, je deset besed izbrala med skoraj 300 predlogi, ki so jih v spletnem glasovanju prejeli od začetka leta 2019 do 20. decembra lanskega leta

V ožji izbor za kretnjo leta pa so se uvrstile besede himna, komunikacijski dodatek, osebna asistenca, slovnica in ustava. Zmagala je slednja, saj so si v Zvezi društev gluhih in naglušnih Slovenije v letu 2019 prizadevali za vpis slovenskega znakovnega jezika v ustavo.