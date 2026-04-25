Revija Primorska poje se letos zaključuje v Sežani

S tremi koncerti ob koncu tedna, danes v Novi Gorici in Trenti, v nedeljo pa v Sežani, se zaključuje letošnja revija Primorska poje. Zveza pevskih zborov Primorske bo na zaključni prireditvi v Novi Gorici podelila tudi priznanja letošnjim jubilantom, v sežanskem Kosovelovem domu pa bodo v Kosovelovem letu simbolično poklonili pesniku.

Zbori, ki letos praznujejo okrogle jubileje, bodo prejeli zaslužena priznanja za predanost zborovskemu petju in ohranjanju primorske kulturne dediščine, so sporočili iz Zveze pevskih zborov Primorske.

Med drugim bosta za 70 let delovanja priznanje prejela Moški pevski zbor Razpotje iz Cola in Mešani pevski zbor Peca iz Globasnice na avstrijskem Koroškem. Za 60 let delovanja pa Moški pevski zbor Fantje izpod Grmade iz Devina in Moški pevski zbor Mirko Filej iz Gorice.

Ob koncertu petih pevskih sestavov se bodo v Novi Gorici predstavili tudi dijaki Umetniške gimnazije Nova Gorica z recitalom, s katerim bodo zaznamovali poklon primorskima pesnikoma Srečku Kosovelu in Dragotinu Ketteju, ki sta zaznamovala slovensko in primorsko literarno izročilo. Tudi nasploh je letošnja revija Primorska poje posvečena tema dvema primorskima ustvarjalcema.

Slavnostni zaključek revije bo v nedeljo v Kosovelovem domu v Sežani, na katerem se bo predstavilo pet pevskih sestavov. S koncertom se bodo poklonili pesniku Srečku Kosovelu ob 100. obletnici njegove smrti.

Na letošnji reviji Primorska poje, ki je že 57., se je predstavilo 219 zborov na 38 revijah po Sloveniji, v zamejstvu in na Hrvaškem. Zapelo je okoli 4000 pevk in pevcev, pevski zbori pa so skupno izvedli več kot 650 skladb. Poleg slovenskih zborov so nastopili gostujoči zbori s Hrvaške, Madžarske, iz Italije, Avstrije ter Bosne in Hercegovine.

Dogodek so pripravili Javni sklad RS za kulturne dejavnosti s svojimi območnimi izpostavami na Primorskem, Zveza pevskih zborov Primorske, Zveza slovenskih kulturnih društev v Italiji, Zveza slovenske katoliške prosvete Gorica, Zveza cerkvenih pevskih zborov Trst in številna domača društva po Primorski.