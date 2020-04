Bližnji, zdravje, svoboda

Barbara Kastelec živi in ustvarja med Izolo in Ljubljano. Po izobrazbi je akademska slikarka in magistrica umetnosti. Diplomirala je leta 2001 pri doc. dr. Nadji Zgonik in prof. Emeriku Bernardu na ljubljanski Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje, tam leta 2004 končala še podiplomski študij pod mentorstvom prof. Gustava Gnamuša in tako pridobila naziv magistra umetnosti. Tri leta kasneje je opravila še pedagoško-andragoške izpite. V svojem ateljeju na Tobačni v Ljubljani že vrsto let vodi uspešne ustvarjalne delavnice za otroke in mladostnike, tečaje za ljubitelje slikanja ter organizira priprave na sprejemne izpite. Kot slikarka je med drugim prejemnica 2. nagrade na koloniji diplomantov ALUO v Velenju, ter nagrade za najboljše delo mladega avtorja in velike odkupne nagrade na Ex-temporu v Piranu.

Kako je z vašim počutjem te dni v karanteni?

Zaenkrat še stabilno, kolikor je v dani situaciji možno. Seveda je vsakodnevno prisoten strah, da ne bi kdo od bližnjih zbolel, kar žal podzavestno vpliva na delo in razmišljanje o prihodnosti.

Ali lahko na kratko opišete svoj vsakdan v času izolacije?

Poskušam si dneve organizirati tako, da čim več časa posvečam slikanju, ki ga ob normalnem delavniku ne bi imela. V času šolskega leta, skoraj vso energijo usmerjam v pedagoško delo, tako z otroki kot tudi starejšimi, in imam potem šele od konca maja do oktobra čas, ki ga res namenim samo slikanju v ateljeju.

Kako pa karantena vpliva na vaše pedagoško delo?

Trenutno mi je to onemogočeno, tako da atelje v Tobačni sameva. Brezplačno pa delim korekture in ideje za naloge tistim, ki še vedno želijo ustvarjati doma, seveda preko maila. Upam, da v prihodnje ne bo potrebno preseliti poučevanje na splet, ker mi zelo pomenijo trenutki druženja s tečajniki v ateljeju. Sama namreč poskušam pri delu ustvariti sproščeno vzdušje, tako da so nekatere skupine skupaj že po deset let. Razvili smo že prave prijateljske vezi ...