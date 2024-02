Bocellijev tenor bo donel v puljski areni

Znameniti italijanski tenorist Andrea Bocelli praznuje 30 let glasbene kariere. V turneji se bo ustavil tudi na Hrvaškem, kjer bo 30. avgusta nastopil v puljski areni; tu se je že predstavil pred 20 leti. Bocelli, ki velja za enega najbolj znanih italijanskih pevcev, se je rodil v Toskani in doslej prodal več kot 90 milijonov izvodov albumov po vsem svetu. Za največjo prelomnico v njegovi karieri velja pesem Con te partirò in kasneje njena različica v duetu s Sarah Brightman z naslovom Time to Say Goodbye. Vstopnice so že na voljo.