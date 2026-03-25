Bogomila Kravos prejemnica nagrade Vladimirja Kralja za življenjsko delo

Društvo gledaliških kritikov in teatrologov je letos nagrado Vladimirja Kralja za življenjsko delo namenilo Bogomili Kravos. Priznanje Vladimirja Kralja za kritiške in teatrološke dosežke v zadnjih dveh letih prejme Goran Injac. Nagrado in priznanje bodo podelili 11. aprila na zaključni prireditvi 56. Tedna slovenske drame v Kranju.

Kravos je slavistka, doktorica znanosti s področja literarnih ved, teatrologinja in gledališka raziskovalka, so med drugim zapisali v utemeljitvi. Nekaj časa je poučevala v slovenskih višjih srednjih šolah v Trstu, nato se je posvetila raziskovanju slovenskega gledališkega življenja in dela v matičnem okolju. Bila je dejavna v Slovenskem amaterskem gledališču v Trstu, soustanovila je Novi tržaški teater, vodila Slovenski klub v Trstu, od leta 1991 je predsednica tržaškega mestnega društva Slavko Škamperle. Je tudi podpredsednica Društva slovensko gledališče in članica upravnih organov slovenskega centra PEN.

V 90. letih minulega stoletja je postala gledališka kritičarka za Primorski dnevnik, pozneje je kritike objavljala tudi v Sodobnosti. V knjigi Slovensko gledališče v Trstu - Od prvih nastopov do današnjih dni 1848-2018 je natančno popisala pot gledališkega in tudi družbenopolitičnega dogajanja od čitalniških začetkov do sodobnih časov. Izjemnega pomena je tudi njena v italijanščini napisana knjiga Un teatro per la città.

Kot piše v utemeljitvi, je nabor njenih knjig in člankov, v katerih poglobljeno raziskuje bodisi ustroj in razvoj gledališke dejavnosti v Trstu bodisi se specifično posveča tržaškemu ansamblu, impozanten in neusahljiv. Njen opus sodi med temeljne historiografske študije slovenskega gledališča zunaj matičnega prostora in ima spričo svoje pozitivistične temeljitosti in dokumentarne zanesljivosti referenčno vrednost za gledališko dejavnost celotnega slovenskega prostora. Njeno delo je nenadomestljivo in pravzaprav eno redkih, ki načrtno raziskuje, beleži, zapisuje, interpretira, presoja in tako ohranja zgodovinski spomin na naše edino zamejsko gledališče.

O letošnjih nagrajencih je odločala strokovna komisija v sestavi Alja Predan (predsednica), Tea Rogelj, Petra Vidali, Jaka Smerkolj Simoneti in Varja Hrvatin.