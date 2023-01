Bolj intimen, manj metalski, zanimiv!

Pred sabo imamo danes zelo posebno in obenem zanimivo kratko ploščo. Album, ki je sicer izšel oktobra lani, nosi naslov Perplex Cities, njegov avtor pa je Serj Tankian, eden izmed slavnejših pevcev s svetovne heavy scene.

Armenski pevec, glasbenik, poet, glasbeni producent in politični aktivist Tankian, znan kot lider alternative metal skupine System of a Down, se je rodil v Bejrutu pred petinpetdesetimi leti. Njegova starša sta bila Armenca. Družina se je kmalu preselila v Kalifornijo, kjer je mladi Serj sledil pouku svojevrstne armensko-ameriške šole. V šolskih klopeh je spoznal fante, s katerimi je ustanovil bend Soil; kmalu nato so ga preimenovali v System of a Down. Tankian je imel izredne vokalne sposobnosti, bend pa je spajal alternativne metal ritme s progresivnim rokom.

Skupina je bila že od vsega začetka politično zelo angažirana. S svojo glasbo je širšo javnost osveščala o krivicah, ki jih je armenski narod doživljal že vrsto let. To počenja še danes. Pred dvema letoma je bend – po dolgih petnajstih letih – izdal dve novi skladbi: Protect The Land in Genocidal Humanoidz, s katerima je postavil pod reflektorje armenski boj v Arcahu, to je republiki, ki se je odcepila na južnem Kavkazu in je bila v središču krvavega spora med Armenijo in turškim delom Azerbajdžana. Dober del izkupička od prodaje je bend daroval ameriški dobrodelni organizaciji Armenia Fund.

Tankianova politična angažiranost se je v zadnjih letih stopnjevala, armenski pevec pa je bil produktiven tudi na glasbenem področju. Sodeloval je pri pripravi številnih glasbenih kulis, med drugim tudi dokumentarca Truth to Power, ki je izšel leta 2021 in opisuje njegovo življenje.

S skupino System of a Down je prodal preko 30 milijonov plošč, leta 2006 pa se je odločil za samostojno glasbeno kariero. Že leto kasneje je s svojo založbo Serjical Strike Records izdal prvenec Elect the Dead. Sledili so še trije albumi, nekaj kratkih plošč, danes pa imamo pred sabo pet novih komadov v ploščku Perplex Cities.

»Pesmi v EP-ju zvenijo povsem drugače od prejšnjih,« je Serj Tankian povedal za javnost. »Bolj so elektronske, subtilne in globoke, oddajajo edinstveno in obenem povsem drugačno avro od mojih prejšnjih izdelkov.«

In res: Tankian nas tudi tokrat preseneča! Sound albuma je veliko bolj intimen, manj metalski, zato pa izredno zanimiv. Prva Pop Imperialism je na primer elektronska pesem, tudi v naslednji The Race dobimo elektronske elemente in akustično kitaro, I Spoke Up pa je imeniten psihedeličen mantra z globokim Tankianovim vokalom v ospredju. Rumi Loves His Cars ima sijajne melodije, Tankian pa znova dokazuje, da je tudi odličen pianist.

Perplex Cities

Serj Tankian

Alternativna glasba

Serjical Strike Records, 2022