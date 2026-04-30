Nadaljevanje manj prepričljivo

Še vedno so tu Maryl Streep, Anne Hathaway, Stanley Tucci in Emily Blunt, le da jih tokrat srečamo nekoliko postarane, ker smo jih v isti zasedbi videli pred dvema desetletjema, ko je režiser David Frankel zadel v črno z enim najbolj poznanih filmov z začetka tisočletja, Il diavolo veste Prada (2006).

Dvajset let kasneje je osrednji simbol filma še vedno rdeči čevelj z vrtoglavo visoko peto in peklenskimi vilami. Tudi poanta nadaljevanja zgodbe je spet privlačni, a hkrati nečloveški svet mode, ki ga zaznamuje bolna ambicija in komolčarstvo.

V dvajsetih letih pa se je marsikaj spremenilo in tudi modno novinarstvo se mora spopasti z zatonom tiskanih medijev, ki ne uspejo več kljubovati porastu digitalnih publikacij. Ledena Miranda Priestly, glavna urednica revije Runway, je že na pragu upokojitve, a kljub temu se ne da in se še vedno bori proti mlajšim kolegom nove generacije, ki so seveda tudi tehnološko bolj podkovani. V bitki za preživetje je Mirandina osrednja nasprotnica nekdanja pomočnica Emily Charlton. Miranda je nanjo že pozabila, ko se ji dvajset let pozneje predstavi kot uspešna direktorica luksuzne modne znamke in lahko zdaj celo odloča, kje bo njeno podjetje oglaševalo ...

Nadaljevanje filma je danes sedeminšestdesetletni ameriški režiser David Frankel posnel tudi v Italiji, v dneh milanskega modnega tedna, in pred kamero povabil nekatere vidne predstavnike italijanske mode, kot so Stefano Dolce in Domenico Gabbana, Donatella Versace in Brunello Cucinelli. Kljub temu pa se novi film v primerjavi s prejšnjim, za katerega se je pod scenarij podpisala Lauren Weisberger, nekdanja sodelavka znamenite urednice revije Vogue Anne Wintour, bistveno manj ukvarja s fascinantnim svetom mode in posveča večjo pozornost svetovnim spremembam in krizam – v prvi vrsti težavam medijev, pa še spremenjenemu odnosu do mode, stila in oblačenja, ki ne gleda več na kvaliteto, ampak predvsem na kvantiteto in zlorabo fast fashiona.

Kljub velikemu pričakovanju publike in zelo visoki denarni investiciji (produkcija je za sekvel potrosila skoraj sto milijonov dolarjev, kar je trikrat več kot za prvi film) pa je nadaljevanje filmske uspešnice iz leta 2006 bistveno manj prepričljivo.

Il diavolo veste Prada 2

Država: ZDA 2026

Režija: David Frankel

Igrajo: Maryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt in Stanley Tucci