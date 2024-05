Borštnikov prstan letos igralcu Branku Šturbeju

Letošnji dobitnik Borštnikovega prstana je prvak ljubljanske Drame Branko Šturbej, so danes sporočili organizatorji 59. Festivala Borštnikovo srečanje. To osrednjo slovensko nagrado za igralsko ustvarjalnost mu bodo izročili na zaključni slovesnosti 16. junija v Mariboru, ko bodo podelili tudi druge festivalske nagrade.

»Igralski razpon Branka Šturbeja je širok, zajema vloge tako v klasičnem kot sodobnem repertoarju, enako suveren je v drami in komediji, v vsako vlogo, se zdi, vstopa z enako ‘naivnostjo’ in neposrednostjo, z domala otroškim čudenjem, počasi, a zanesljivo pa skozi njen razvoj - ob nesporni ‘tehnični’ virtuoznosti - pridobiva presunljivo miselno in emotivno globino. Njegova igra vselej prihaja, kot je bilo nekoč zapisano, ‘iz resničnega epicentra gledališča’,« je v imenu žirije za Borštnikov prstan zapisal Blaž Lukan.

Festival Borštnikovo srečanje se začenja v ponedeljek s prvimi uprizoritvami, slavnostno odprtje pa bo v petek, 7. junija, s predstavo Vezi duš koreografinje Sharon Eyal v izvedbi tanzmainz, ki deluje pri nemškem državnem gledališču Staatstheater Mainz. V tekmovalnem programu je 12 uprizoritev po izboru Blaža Lukana.

»Ob slovenskih tudi letos ponujamo izbor tujih uprizoritev - uspešnic z evropskih gledaliških odrov in festivalov, prvič pa tudi mednarodno uprizoritev v lastni produkciji Konec sveta v treh dejanjih, s podporo programa Ustvarjalna Evropa in z regijskima partnerjema, ki bo slovensko premiero doživela prav na Borštnikovem srečanju,« napoveduje umetniški direktor festivala Aleš Novak.