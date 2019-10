Bralci morajo prepoznati, da je avtorica ona

Mora biti kreativno. Inovativno. In nenazadnje mora biti zaznaven oseben pečat. Mary B(arbara) Tolusso je nepopustljiva: ni pomembno, za kakšno pisavo gre – novinarsko, esejistično, literarno -, v vseh se je možno oziroma je nujno izražati se kreativno, inovativno in pisanju vtisniti svoj pečat. »Ne glede, če bralec prebira moje poezije, romane, eseje ali članke, prepoznati mora, da sem avtorica jaz.« Pisavam Mary B. Tolusso, ki se je sicer rodila v Pordenonu, vendar se počuti doma v Trstu, mestu kontradikcij, je tržaški Novinarski krožek posvetil enega od svojih tradicionalnih srečanj. Ob predsedniku krožka Pier Luigiju Sabattiju je v četrtek popoldne pretežno o literarnem delu svoje nekdanje študentke pronicljivo govoril univerzitetni profesor Elvio Guagnini. Veliko zanimivega o sebi in o svojem umetniškem ustvarjanju pa je razkrila sama avtorica.

Mary B. Tolusso, ki je v Trstu poznana širšemu bralstvu po zaslugi člankov v krajevnem italijanskem dnevniku, sodeluje pa še z drugimi mediji, se je najprej uveljavila kot pesnica. Izbor njenih poezij so med drugim uvrstili v antologijo italijanskih ustvarjalcev, ki so začeli objavljati po letu 2000, izdala pa jo je Fundacija Mondadori.