Petrol zagotavlja maksimalno angažiranost pri oskrbi lastne mreže

Trgovec z gorivi Petrol je zavrnil očitke, da so trenutne razmere na bencinskih servisih posledica njegovega neustreznega ravnanja. Občasno pomanjkanje na posameznih prodajnih mestih je posledica sunkovitega in povečanega povpraševanja, ne motenj v dobavi, so poudarili v družbi in zatrdili, da zagotavljajo oskrbo mreže z maksimalno angažiranostjo.

Kot so navedli v današnjem sporočilu za javnost, zaloge slovenskega trga z gorivi ostajajo stabilne. Dobavni viri so zagotovljeni, v skladiščih pa ni pomanjkanja goriva, so zapisali.

»Občasno pomanjkanje na posameznih prodajnih mestih je posledica sunkovitega in povečanega povpraševanja, ne motenj v dobavi. Zaradi razvejanosti Petrolove mreže, ki oskrbuje tudi manj poseljena območja, prihaja do dodatnih logističnih obremenitev,« so pojasnili. Zatrdili so, da zagotavljajo oskrbo mreže z maksimalno angažiranostjo.

Kot so še razkrili, so v zadnjih dneh z namenom stabilizacije trga gorivo posodili tudi konkurentu Mol Slovenija, »kar potrjuje, da težave niso na strani dobave«. »Kljub temu zaradi omejenih transportnih zmogljivosti v razmerah povečanega odjema ni mogoče takoj zagotoviti dobave na vse lokacije,« so pristavili.

Ob tem so kupce pozvali k premišljenemu točenju goriva, saj da del odjema presega dejanske potrebe in dodatno obremenjuje oskrbo. Za umiritev razmer bo treba zmanjšati pritisk povpraševanja, stabilizacija pa bo trajala več dni, so ocenili.

Za dolgoročno stabilnost trga je po njihovih besedah nujna sprememba metodologije oblikovanja maloprodajnih cen ali liberalizacija trga. »Le s sistemskimi spremembami bo mogoče preprečiti ponavljanje podobnih situacij,« so sklenili.