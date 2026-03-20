Umrl ameriški igralec Chuck Norris

Umrl je ameriški igralec Chuck Norris, ikona številnih akcijskih filmov in televizijske serije Teksaški mož postave. Star je bil 86 let, poročajo ameriški mediji. Norrisa so v četrtek hospitalizirali na Havajih, kot je danes sporočila njegova družina, je umrl še istega jutra, ko so ga pripeljali v bolnišnico.

Družina je ob novici o smrti igralca zaprosila za spoštovanje zasebnosti. Kot so objavili na enem od družbenih omrežij, je Norris umrl obkrožen z družino in mirno.

»Svetu je bil znan kot mojster borilnih veščin, igralec in simbol moči. Za nas je bil predan mož, ljubeč oče in dedek, neverjeten brat in srce naše družine,« so še zapisali. V svojem življenju je bil neomajno predan ljudem, ki jih je imel rad. »S svojim delom, disciplino in prijaznostjo je navdihnil milijone ljudi po vsem svetu in pustil trajen pečat na številnih življenjih,« so še dodali.