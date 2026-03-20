Več angažiranosti kot pa dobre glasbe

Irski kultni pop rok bend U2 je prejšnji mesec izdal novo kratko ploščo z naslovom Days Of Ash. Bono in njegovi nam tokrat po dolgih letih spet ponujajo šest novih avtorskih komadov, potem ko so pred tremi leti izdali zbirko akustičnih priredb Songs Of Surrender. U2 praznujejo letos petdeseto obletnico delovanja, proti koncu leta pa bodo jubilej proslavili z novo ploščo.

Skupino U2 so daljnega leta 1976 ustanovili bobnar Larry Mullen, basist Adam Clayton, kitarist David Howell Evans (vsem znan z vzdevkom The Edge) in ekscentrični pevec Paul David Hewson (Bono Vox). Fantje so se spoznali v šolskih klopeh. Skupino so najprej poimenovali Feedback, nato The Hype, na nekem koncertu pa ime dokončno spremenili v U2. Člani U2 so v vseh teh letih ostali nespremenjeni, nikoli ni prišlo do zamenjav ali odhodov, kar je za petdeset let star pop-rok bend pravi dosežek!

Skupina je v dolgi glasbeni karieri večkrat spremenila svoj stil. Zaslovela je nekje na polovici osemdesetih z izrednimi ploščami, kot sta War in The Joshua Tree. V devetdesetih je plavala v vodah bolj eksperimentalne glasbe, z elektronskimi efekti, kar pa ni bila najbolj posrečena glasbena poteza; če izvzamemo glasbeni biser Achtung Baby iz leta 1991, sta ostali dve plošči Zooropa in Pop nekoliko slabši.

Z novim tisočletjem sta se Bono in njegova druščina začela ukvarjati z bolj pop obarvano glasbo in postala »planetarna« glasbena atrakcija. V komadih so zelo pomembna besedila, s katerimi se je Bono vedno postavil na stran šibkejših, revnejših in zatiranih. Ravno tako pomembna je vloga pevca in delno tudi ostalih članov benda v sociali in nasploh na svetovni socio-politični šahovnici.

A vrnimo se k novi kratki plošči Days Of Ash. Album sestavlja šest komadov, traja pa nekaj čez dvajset minut. »To so pesmi, ki so komaj čakale na izid,« je na predstavitvi albuma dejal Bono. »Skladbe, ki predstavljajo žalost, obup in boj za pravice zatiranih ljudi. Navdihnile pa so jih številne izredne in pogumne osebnosti, ki se v tem obdobju borijo na fronti za svobodo,« je še dodal. Pesmi imajo torej politični pridih, z glasbenega zornega kota pa so res šibke. Navsezadnje: koliko let že čakamo na dober U2 komad?

Prva pesem American Obituary obravnava proteste v Minneapolisu in posledični umor Renée Good, v komadu Song Of The Future pa igra glavno vlogo iranska študentka Sarina Esmailzadeh, ki jo je iranska policija ubila med manifestacijo leta 2022. V skladbi One Life At A Time je govor o palestinskem aktivistu in sodelavcu pri dokumentarnem filmu No Other Land Awdahu Hathaleenu, ki ga je lani umoril izraelski kolon. EP se zaključi s pesmijo Yours Eternally, v kateri gostujeta britanski glasbenik Ed Sheeran ter ukrajinski pevec in vojak Taras Topolia.

Days Of Ash

U2

Pop rok

Island Records, 2026