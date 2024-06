Brezmejne nežnosti s šestimi premierami in šestimi gostujočimi predstavami

Brezmejne nežnosti ali Brezmejnežnosti je geslo nove sezone Slovenskega stalnega gledališča (SSG) v Trstu, ki bo tudi letos svojim gledalcem ponudilo šest premier v lastni produkciji in s koprodukcijami tako v Trstu kot v Gorici ter nekaj gostujočih predstav iz Slovenije. Tudi v novi sezoni bo ponudba raznolika, zaobjela bo največje klasike in krstne izvedbe. Gledališče bo pozornost posvetilo aktualnim in globalnim vprašanjem, predvsem v iskanju izgubljene človečnosti, hkrati pa sposobnost letenja.

Novo sezono SSG so včeraj predstavili v tržaški poštni palači. Kot je povedal direktor gledališča Danijel Malalan, so ta kraj izbrali, ker začenjajo sodelovanje z Italijansko pošto, ki bo na več kot 15.000 naslovov poslala reklamno gradivo s povabilom k vpisu abonmaja. Zbrane na predstavitvi je pozdravil tržaški direktor pošte Erasmo Scatigna. Uvodoma so spregovorili še predsednica upravnega sveta SSG v odhodu Breda Pahor, občinska odbornica za gledališča Serena Tonel in generalni konzul Republike Slovenije v Trstu Gregor Šuc.

Produkcije in koprodukcije

Sezona bo v živo stopila oktobra, ko bo v veliki dvorani Kulturnega doma v Trstu zaživela prva koprodukcija SSG s Prešernovim gledališčem Kranj. Na oder bo dramo Georga Büchnerja Woyzeck - v kateri liki, zbrani okrog novodobnega anti-Hamleta, nihajo med groteskno masko in ciničnim zavedanjem, da v družbi ni mogoče ničesar spremeniti - postavil tržaški režiser Igor Pison.

Sledila bo druga koprodukcija gledališč, ki »brezmejnost dejansko udejanjajo vsak dan,» je izpostavil Malalan. Za to bodo poskrbeli SSG, Italijanska drama z Reke in Gledališče Koper. Za dvojezično glasbeno predstavo Naša familija, ki bo doživela krstno izvedbo, je tekst napisala Saša Eržen, režijo pa bo podpisal Marjan Nečak, ki se v SSG vrača po lanskoletni režiji Lepe Vide. Predstava problematizira življenje najstnikov brez staršev in njihovo usodo v rokah socialnih zavodov.

Decembra bo sledil triler priznanega hrvaškega dramatika, scenarista in romanopisca Tomislava Zajca Svinje. V Trst se, tokrat sicer v zaodrje, kot režiser vrača Primož Ekart, ki ga je publika spoznala v lanski sezoni, ko je odigral glavno vlogo v Mariu in čarodeju.

Potem ko je predstava v koprodukciji z gledališčem La Contrada lani novembra doživela premiero v italijanščini in letos marca v Gorici v slovenščini, bo monolog Luce Quaie Tako bližji, v katerem igra Lara Komar, doživel še tržaško premiero. V njem avtor raziskuje strahove do vsega, česar ne poznamo in nočemo spoznati, ker mislimo, da smo boljši od drugih. Goriški gledalci pa si bodo namesto te ogledali O snegu in ljubezni, ki je bila v Trstu na sporedu letos.

Marca prihodnje leto bo sledila koprodukcija z Mestnim gledališčem Ptuj - predstava ameriškega dramatika Davida Mameta Življenje v gledališču. V dramskem tekstu se soočita dve generaciji igralcev; za režijo bo poskrbel Peter Srpčič. Sezono bo SSG sklenil z Županovo Micko, prvo slovensko dramo sploh, v režiji Vita Tauferja, ki je že večkrat gostoval v Trstu. Kot je spomnil Malalan, prihodnje leto bo 230-letnica smrti dramatika Antona Tomaža Linharta.

SSG gledalcem tudi letos ponuja dva izbirna sklopa gostujočih predstav. Večerni se bo začel v prazničnem času s koncertom Praznično doživetje, na katerem bodo nastopili Matjaž Kumelj, Alenka Godec in Nuša Derenda. SNG Maribor prihaja v goste s predstavo Amadeus (režija Aleksandar Popovski), ljubljanska Drama pa z Molièrovim Skopuhom (režiser Slobodan Unkovski).

Popoldanski abonma ponuja predstavo Paradiž SLG Celje, ki jo je napisal in režiral Matteo Spiazzi. Arelive in MSPD Studios bosta poskrbela za predstavo Sabir - Mediteransko popotovanje. Aleksandar Popovski pa je režiser koprodukcije več slovenskih gledališč, ki so na oder postavila Finžgarjevo delo Pod svobodnim soncem v priredbi Gorana Vojnovića.

Na svoj račun bodo prišli tudi najmlajši. V družinskem abonmaju SSG ponuja štiri gostujoče predstave: to so Kresna noč v režiji Yulie Roschina, Polna luna Sebastjana Stariča, revija uspešnic iz filmov Disney emotions ter pravljica Janko in Metka v režiji Roberta Waltla.

Začelo se je že predvpisovanje abonmajev za novo sezono, so včeraj napovedali. Do 31. julija bodo na voljo po znižani ceni.

Več v današnjem (četrtkovem) Primorskem dnevniku.