Brezposelni vojak Woyzeck in njegova stiska

Z dramo Woyzeck o skupini brezposelnih vojakov in njihovem pričakovanju vojne vstopa Slovensko stalno gledališče v petek v novo sezono. Nedokončani tekst mladega nemškega dramatika Georga Büchnerja (1813–1837) režira Tržačan Igor Pison. V koprodukciji s Prešernovim gledališčem Kranj bodo nastopili priznani igralci obeh gledališč, režiserju pa je stala ob strani mednarodna umetniška ekipa sodelavcev. Ponovitve bodo v Trstu, Gorici in Kranju na sporedu do 27. oktobra.

Büchnerjev tekst je fragmentaren in nedokončan, zato omogoča več interpretacij, je predstavnikom medijev danes v veliki dvorani tržaškega Kulturnega doma pojasnil Pison. Sam sodi med tiste režiserje, ki bi radi to besedilo večkrat postavili na oder: je zahtevno, a polno globine in sporočilnosti, je prepričan nekdanji umetniški vodja SSG.

Woyzeck je človek z družbenega dna, najemni vojak v duševni stiski, ki zapusti anonimnost šele takrat, ko zagreši femicid. V naslovni vlogi bo nastopil Blaž Setnikar, vlogo njegove ljubice Marie bo odigrala Tina Gunzek. Zdravnik bo Borut Veselko, Stotnik Aljoša Ternovšek, Tamburmajor pa italijanski igralec in glasbenik Nicola Ciaffoni, ki tokrat prvič sodeluje s SSG. Na odru bodo tudi Primož Forte, Nikla Panizon in Miha Rodman.

Več v jutrišnjem (sredinem) Primorskem dnevniku.