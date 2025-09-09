Briški festival bo vključeval tudi poezijo

Goriška Brda bodo med 11. in 13. septembrom ponovno mednarodno prizorišče glasbe in improvizacije. V Medani bodo gostili 15. Brda Contemporary Music Festival, glasbeno-umetniško revijo na stičišču slovenske, italijanske in furlanske kulture, katere cilj je sodelovanje mladih glasbenikov z že uveljavljenimi ustvarjalci. Porodil se je leta 2011, potem ko je svetovno znani bobnar in tolkalist Zlatko Kaučič prejel nagrado Prešernovega sklada in »z njeno pomočjo« postal njegov neutrudni organizator in umetniški vodja.

Prvih 12 izvedb je potekalo v Šmartnem, leta 2023 so se preselili v Medano. Ob glasbi se na festivalu prepletajo druge umetniške zvrsti, še posebej vizualna umetnost in poezija. Vse to bo zaživelo v nekdanji kinodvorani v Medani ter v spominski hiši Alojza Gradnika in Ludvika Zorzuta.

Tu bodo v četrtek ob 19. uri odprli razstavo Filters v Ljubljani rojenega, a v Benetkah živečega likovnega umetnika Eneja Gale. Sledil bo njegov performans z v Bologni živečo japonsko vizualno umetnico in kiparko Moe Yoshida. V kinodvorani bo isti večer glasbeni triptih. Zaigral bo Frika trio, zatem se bo predstavil Igor Bezget Music Lab kvartet. Prvi večer bo sklenil Soča trio.