Bronja Žakelj: »Bralci so očitno v romanu našli svojo podobo«

Roman Bronje Žakelj Belo se pere na devetdeset je svojevrsten fenomen. O njenem literarnem prvencu so se razpisali časopisi in revije, strokovna žirija nagrade kresnik ga je razglasila za roman leta, medicinske sestre vedo povedati, da so ga polne nočne omarice na onkoloških oddelkih ... Med najbolj svežimi podatki, ki pričajo o uspehu romana, je podatek, da je to najbolj prodajana knjiga v knjigarnah verige Mladinska knjiga, pa tudi v Tržaškem knjižnem središču. Pisateljica bo v petek, 4. oktobra, ob 18.45 gostja festivala Barcolana – Morje zgodb na tržaškem Gradu sv. Justa, kjer bo predstavila tudi italijanski prevod romana, pod katerega se podpisuje Miha Obit. Pred tem smo jo vprašali, kako si razlaga izredno priljubljenost med bralci.

»O svoji knjigi je vedno zapleteno soditi, mislim pa, da lahko velik del tega uspeha pripišemo dejstvu, da gre za resnično zgodbo, za avtobiografski roman. Mislim, da ima ta zgodba neka mesta, presečišča, ki so del vseh nas. Ključno je, da so ljudje v tem romanu našli sebe, svojo podobo. S temami, ki jih v vsakodnevnem življenju odrivamo na rob – kot so bolezen, smrt, samost, iskanje resnice –, se neklišejsko ukvarjam, brez nekega moraliziranja, patetike, s humorjem in ironijo. Očitno so ljudje mojo zgodbo na nek način prepoznali tudi kot svojo,« je med drugim dejala pisateljica.