Bruce Springsteen nerazumljivo zamižal ob tragediji v Romanji

Tokrat je Bruce Springsteen razočaral. Njegov četrtkov nastop v Ferrari, prvi v Italiji po sedmih letih, se resda ni rodil pod srečno zvezdo, toda 73-letni glasbenik iz New Jerseyja je storil premalo, da bi upravičil sporno odločitev prirediteljev, da koncerta ne odpovejo, čeprav so poplave le nekaj desetin kilometrov stran terjale življenja in gmotno škodo.

Naj spomnimo: ko je junija 2012 Springsteen nastopil v Trstu, se je s pesmijo My city of ruins poklonil žrtvam potresa, ki je malo pred tem ravno tako prizadel Emilijo - Romanjo. Tokratni ujmi pa med skoraj tri ure trajajočim koncertom v mestnem parku Bassani ni namenil niti besede.

»Ciao Ferrara,« je bilo vse, kar je povedal, ko je četrt pred osmo prišel na oder - pa še v telovadnih copatih s snežno belimi podplati, medtem ko je občinstvo gazilo v blatu do gležnjev. Članom zvestega E-Street banda - v skupino se je po nekaj prešpricanih večerih vrnila tudi Bossova žena Patty Scialfa - ter krepki zasedbi vokalistov in instrumentalistom, je hitro dal znak za udarno No surrender (Ni predaje), ki že od začetka turneje februarja v ZDA uvede koncerte. Poziv k nepopuščanju je zato bil rutinski uvod letošnjih nastopov, ne pa premišljeno sporočilo poplavljencem.

Posledice obilnega deževja prejšnjih dni je sicer čutilo vseh 50.000 ljudi, kolikor jih je (tudi iz Slovenije) prigazilo do prenačetega parka. Na razmočenem prizorišču je bilo nemogoče poskakovati in nejevoljo je dodatno podžigal tudi nekajsekundni razmik med zvokom in sliko na šestih maksiekranih. Pa še ti so nekajkrat mrknili.