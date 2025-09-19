Bryan Adams še vedno uživa

Bryan Adams bo letos praznoval svoj šestinšestdeseti rojstni dan, nikakor pa ne namerava v pokoj. Tri leta od zadnjega albuma So Happy It Hurts se kanadski roker namreč vrača z novim glasbenim izdelkom Roll With The Punches. Album je izšel konec avgusta za Adamsovo glasbeno založbo Badams Records.

Bryan Guy Adams se je rodil leta 1959 v provinci Ontario v Kanadi. Ker je bil njegov oče diplomat, je Adams otroška leta preživel v evropskih prestolnicah. Pri petnajstih letih je v Kanadi pel v skupini Sweeney Todd, proti koncu sedemdesetih pa je spoznal glasbenika Jima Vallancea, s katerim je leta 1980 izdal svoj prvenec Bryan Adams. Po enem letu je izšla še druga plošča You Want It You Got It, s tretjo Cuts Like A Knife in naslednjo Reckless pa je Adams zaslovel po vsem svetu. Nastopil je na svetovni turneji kot predskupina benda The Police in se tako predstavil širši publiki. Album Reckless iz leta 1984 je bil prvi, ki je v Kanadi dosegel milijon prodanih izvodov, obenem je bil kar dva tedna številka ena na ameriški Billboardovi lestvici, šest pesmi pa se je uvrstilo med petnajst najboljših singlov. Na njem so uspešnice, kot so Run to You, Heaven, Summer of 69 in It’s Only Love v duetu s Tino Turner.

V naslednjih letih je Adams izdal še cel kup albumov, med njegove največje uspešnice pa sodi pesem (Everything I Do) I Do It For You, ki je nastala za film Robin Hood: Princ tatov iz leta 1991. Do danes je kanadski roker, ki se posveča tudi fotografiji in filantropiji, izdal šestnajst studijskih ploščkov, zadnjega z naslovom Roll With The Punches konec prejšnjega meseca.

Izid novega albuma so napovedali kot povratek k rokerskim začetkom kanadskega glasbenika. Torej veliko kitar, seveda v pop rok omaki. Adams je s tem v zvezi v nekem intervjuju dejal: »Vem, da kitare in rok glasba nasploh niso najbolj priljubljene v tem obdobju, vendar mi za to ni mar. Prepričan sem, da še obstajajo ljudje, ki so jim kitare všeč, če jih le imajo priložnost slišati. Zato igram za tiste, ki so ‘spreobrnjeni’.«

Taki bodo gotovo navdušeni nad uvodnim komadom Roll With The Punches in njegovimi kitarami. Drugi na vrsti je singel Make Up Your Mind, tipična »Bryan Adams skladba«, ta sicer rahlo spominja na hit When You’re Gone, ki ga je kanadski roker pel z Melanie C daljnega leta 1998. Sledi cel kup prijetnih pesmi, ki dokazujejo, da se Adams počuti lepo in da je v dobri formi. »Veliko potujem, spoznavam čudovite ljudi, igram v najlepših krajih na svetu, počnem točno to, kar sem si vedno želel, ko sem še bil otrok in nisem imel niti dolarja. Danes me za to, kar počnem, plačajo. Čutim se privilegiranega in preprosto skušam vračati vse to ljudem,« pravi Adams.

Roll With The Punches

Bryan Adams

Melodični rok

Badams Music, 2025