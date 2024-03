Čelist iz zasedbe 2Cellos prihaja v FJK

Potem ko je deset let blestel v duu 2Cellos z Luko Šulićem, je tudi solo kariera hrvaškega čelista Stjepana Hauserja dosegla že več mejnikov, od izdaje prvega albuma Classic, do svetovne turneje, na kateri je polnil dvorane v Evropi, v prihodnjih mesecih pa jih bo v ZDA in Avstraliji.

Hauser se bo poleti vrnil v Evropo in igral s svojim BigBendom. V Italiji bo nastopil le enkrat, in sicer 6. julija v Vili Manin v Codroipu. Koncert organizirata VignaPR e FVG Music Live.

Prodaja vstopnic bo potekala na Ticketone.it in Eventim.si, začela pa se bo 27. marca ob 10. uri.