V novembru in decembru se vračajo Benečanski kulturni dnevi

Glas bo osrednja tema Benečanskih kulturnih dnevov, ki se v novembru in decembru vračajo v obliki niza srečanj, ki jih organizira Inštitut za slovensko kulturo in bodo priložnost, da se prisluhne »glasovom, ki so ostali v naših dolinah in jih še naprej oživljajo«, piše v sporočilu.

Vsi dogodki bodo potekali ob 18. uri v Slovenskem kulturnem domu v Špetru. Prvo srečanje 5. novembra bo posvečeno glasu kot jezikovnemu izrazu. Udeleženci bodo skupaj z raziskovalko Marianno Deganutti in prof. Saro Simoncig razmišljali o jeziku, ki ga govorijo v Nadiških dolinah: o prepletanju narečja, italijanščine, slovenščine in drugih govorov, ki so se v zadnjih letih pridružili mozaiku jezikovnih različic in identitet. Pri tem bodo podrobneje obravnavali pojem »čezjezičnost«. Srečanju bo sledil ob 20. uri koncert komornega zbora Musica Viva iz Tolmina.

Na drugem srečanju 19. novembra bo potekala okrogla miza Marve izika. Razprava, ki jo bo povezovala Vida Rucli, bo namenjena vprašanjem jezika, večjezičnosti, identitete in pripadnosti.

10. decembra pa bo srečanje, posvečeno glasu lokalne kulture in spoznavanju njene bogate glasbene dediščine. Skupaj z maestrom Andreo Ruclijem bodo udeleženci odkrivali osebnost Elle Adaïewsky, ruske muzikologinje in skladateljice, ki je raziskovala ljudsko glasbo Furlanije in Slovenije.