Čuku nagrada v Rovigu

Roman Marija Čuka Črni obroč je v italijanskem prevodu Martine Clerici Fiamme nere prejel nagrado za najboljše pripovedno delo v mednarodni kategoriji literarnega natečaja La Locanda del Doge v mestu Rovigo. V utemeljitvi je strokovna komisija zapisala, da Čuk s svojo umetniško pisavo odpira manj znano poglavje italijanske zgodovine in s svojo etično držo postavlja temelje boljšemu razumevanju in sožitju med ljudmi. Roman Črni obroč, ki je kot znano izšel lani pri tržaški založbi Mladika, osvetljuje dogajanje okrog 13. julija 1920 v Trstu, ko so fašistični skrajneži zažgali Narodni dom. S svojo vsebino očitno nagovarja tudi italijanske bralce in javnost.