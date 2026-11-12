Čustva, ki vrejo pod površjem

Uvodni prizor filma El ser querido (Ljubljeno bitje, L’essere amato), v resnici dialog, traja celih osemnajst minut. Protagonista se srečata na kosilu v restavraciji, kjer se njun pogovor iz uvodnih vljudnostnih fraz skoraj neopazno prevesi v vse bolj oseben obračun, ki gledalca zasuje z besedami. Skozi ta besedni plaz se postopoma razkriva njun povsem skrhan odnos.

Najnovejši film Rodriga Sorogoyena, najvidnejšega predstavnika španskega novega vala, je zgodba o hudo načetem odnosu med hčerko in očetom, a tudi o nepotizmu v filmskem svetu.

Esteban Martínez je oskarjevec in čislan filmski režiser, ki se odloči za korak nazaj v korist hčerke Emilie Vere, občasne igralke v TV-serijah in natakarice. Neobičajna očetova odločitev ni goli nepotizem, ampak preračunljiva poteza, saj se petinšestdesetletni filmar želi zbližati z mlado žensko, ki je ni nikoli zares poznal. Že zelo mlad je namreč zapustil hčer in njeno mamo ter si v Ameriki ustvaril novo družino.

Celovečerec, ki – vsaj na papirju – močno spominja na scenarij lanske uspešnice Sentimental Value norveškega režiserja Joachima Trierja, se izkaže za precej bolj kaotičen film, v katerem pa pride do izraza režiserjev izrazito samosvoj in izviren pristop. Sorogoyen velja za vizionarskega filmarja, ki v svojih delih spretno prepleta različne izrazne tehnike – od prehajanja med barvno in črno-belo fotografijo do drznih pristopov h kadriranju in spreminjanja slikovnega formata. V tej izbiri se zrcalijo tudi napetost in turbulentna čustva, ki so ves čas prisotna pod površjem zgodbe, hkrati pa je poudarjen režiserjev avtorski glas, zaznaven tudi v najbolj vsakdanjih, na videz banalnih situacijah.

Film, ki je premiero doživel na letošnjem festivalu v Cannesu, je obenem znova združil stara prijatelja: režiserja Sorogoyena in osrednjega protagonista, resničnega oskarjevega nagrajenca Javierja Bardema. Režiser je prav zanj ustvaril vlogo, kot bi mu bila pisana na kožo – morda eno njegovih najpopolnejših doslej. Bardem upodobi uspešneža, ki se kljub vsemu ne zmore odreči slavi in uspehu. Niti v zameno za možnost, da bi znova vzpostavil izgubljeni odnos s hčerko ...