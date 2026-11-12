V teku stoletij se pomen ohranjanja vezi z rodno zemljo ni spremenil

Ne samo simbolni trenutek, ampak obeleževanje identitete, spomina in perspektiv za prihodnost. Tako so v deželnem svetu Furlanije - Julijske krajine označili dan izseljencev iz FJK, ki so ga obhajali včeraj ob desetletnici obstoja, posvečen pa je krepitvi in obnavljanju vezi z izseljenci iz naše dežele, ki živijo po svetu, oz. z njihovimi potomci. Ob tej priložnosti je pečat deželnega sveta prejel koordinator brazilske sekcije Furlanske ustanove za socialno in kulturno pomoč izseljencem (Efasce) Argel Rigo, ki si prizadeva za ohranjanje zgodovinskega spomina izseljeništva iz FJK. Rigo, ki je sam potomec furlanskih izseljencev iz Caneve, je priznanje posvetil svojim prednikom in vsem izseljenskim družinam ter FJK, ki pomaga izseljenskim društvom.

V teku stoletij se je izseljevanje spremenilo, ni pa se spremenil pomen ohranjanja vezi z rodno zemljo, pri čemer je temeljnega pomena vloga izseljenskih društev, je v svojem nagovoru med drugim poudaril predsednik deželnega sveta Mauro Bordin, ki je izrazil ponos nad izseljenci iz naše dežele, ki so večkrat protagonisti v državah, v katerih živijo.

Poleg Bordina so govorili še predstavniki izseljenskih društev: Giorgio Perini (Tržačani po svetu), Lucio Gregoretti (Clape), Franco Iacop (Furlanija po svetu), Cesare Costantini (Eraple), Mariano Zufferli (Slovenci po svetu) in Angioletto Tubaro (Efasce). Med drugim so opozorili, da je kar 220.000 izseljencev iz FJK vpisanih na seznam Italijanov v tujini, kar pomeni 20 odstotkov deželnega prebivalstva in tudi v tem FJK prednjači pred ostalimi deželami. Prav tako se je poudarila potreba po tem, da se krepijo vezi zlasti z mlajšo generacijo.

Prisotne je nagovoril tudi odbornik za lokalno samoupravo in manjšinske jezike Pierpaolo Roberti, ki je poudaril, kako je FJK med deželami v Italiji tista, ki največ vlaga v svoje izseljence po svetu, ki imajo zdaj možnost doživljati deželo, ki je globoko drugačna kot v preteklosti, kar je tudi njihova zasluga. Svetnica Zelenih in Levice Serena Pellegrino pa je opozorila, da dan izseljencev ne sme biti navadno nostalgično obeleževanje, ampak trenutek globokega prevzema politične odgovornosti, da se obdrži skupaj zgodovinski spomin na emigracijo različnih deželnih skupnosti (furlanske, tržaško-dalmatinske in slovenske) s konkretno zaščito pravic in prihodnosti novih generacij, ki danes zapuščajo FJK.