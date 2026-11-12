Tržaška pediatrična bolnišnica prva v Italiji prejela naziv Baby Friendly

Tržaška pediatrična bolnišnica Burlo Garofolo je včeraj prejela posebno priznanje Baby Friendly kot deklicam in dečkom prijazna bolnišnica oziroma kot zdravstvena institucija, ki spodbuja dojenje in kakovostno obravnavo otrok v zdravstvu. Priznanje je sklad Unicef prvič podelil v Italiji in s tem vključil Burlo v mednarodno mrežo odličnosti.

A to ni presenečenje. Zaposleni v bolnišnici si že od leta 2017 prizadevajo, da bi z dobrimi praksami pridobili naziv Baby Friendly. »Letos praznujemo 170 let delovanja in obenem pomemben dosežek, sad sodelovanja vseh zaposlenih, ki posredno ali neposredno pridejo v stik z mamicami in dojenčki,« je včeraj na slovesni podelitvi povedala izvršna direktorica bolnišnice Francesca Tosolini. »V preteklosti je bil Burlo prva pediatrična bolnišnica v Italiji, ki je spremenila pristop do otrok in družin, saj jih ne obravnava samo z zdravstvenega vidika.« Na tem področju se je v letih izobrazilo več kot 750 zaposlenih, ki jih je med delom opazovala Unicefova komisija. Kakovost ponudbe so ocenili tudi na podlagi anket, namenjenih porodnicam in drugim mamicam, ki so prišle v stik z bolnišničnimi storitvami in osebjem v pisarnah ter oddelkih, od uradnikov do medicinskih sester, tehnikov in zdravnikov.

Na včerajšnji slovesnosti so zbrane pozdravili Megherita Canale v imenu deželnega odbora za enake možnosti, predsednik tržaškega občinskega sveta Francesco Panteca in Riccardo Riccardi, v deželni vladi pristojen za zdravstvo. Slednji je spomnil na večji načrt obnove katinarske bolnišnice, ob kateri naj bi nastala tudi nova pediatrična klinika, z upanjem, da bodo kmalu premostili težave, ki so nastale, potem ko je izvajalec del za obnovo in širitev bolnišnice bankrotiral.

Za Unicef je spregovoril pediater Giuseppe Masnata. Burlo, je povedal, ima v severni Italiji strateško vlogo, »kakovost se ocenjuje tudi na podlagi pristopa, ki ga ima osebje do otrok in družin. Burlo je nastal leta 1856 kot zdravstveni center za revnejše prebivalce in je danes eden od najpomembnejših raziskovalnih središč v Italiji, od koder izhajajo mednarodno priznani pediatri.« Baby Friendly, je opozoril, ni priznanje, ki ga ustanova prejme enkrat za vselej. Obdržati ga mora, še naprej gojiti svoje kompetence in spodbujati k dojenju. Unicef bo namreč nadzoroval in ocenjeval bolnišnico vsaki dve do tri leta.