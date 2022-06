Čustveni trikotnik s hčerkico, mamo in psom

Marcel! režiserke Jasmine Trinca se najbrž ne bo zapisal v zgodovino filma, bo pa zabeležen kot filmski prvenec ene izmed najbolj priljubljenih italijanskih igralk mlajše generacije, ki je po številnih uspehih pred kamero sklenila, da stopi tudi za kamero.

V Cannesu, kjer je bila Jasmine Trinca letos članica glavne žirije in kjer je pred enaindvajsetimi leti debitirala, ko je še ne dvajsetletna študentka nastopila v celovečercu La stanza del figlio Nannija Morettija, so namreč predstavili tudi njen prvi dolgometražni film.

Marcel! je nekakšna poglobitev lanskega kratkometražnega poizkusa Being my mother, ki ga je avtorica predstavila na beneški Mostri. S svojim prvencem se tako znova vrača k temi, ki je danes enainštiridesetletni rimski igralki in režiserki še posebej blizu – odnosu z mamo.

Zgodba je dokaj zapleten čustveni trikotnik: med hčerkico, ki se trudi, da bi si zagotovila mamino ljubezen, psom, ki je v resnici edini pravi življenjski interes nekoliko svojevrstne matere. Alba Rohrwacher namreč pooseblja mlado mamo, umetnico, ki nastopa po rimskih parkih in trgih, vselej v družbi ljubljenega psa Marcela. Prostor, v katerem dekletce hrepeni po mamini pozornosti, je vse bolj tesen in kljub naporom hčerkici ne uspe, da bi se približala mami. Nekje med Pino Bausch in Marcelom Marceaujem poulična umetnica napoveduje prihodnost vsem, ki jo nagradijo z aplavzom ali krvavo potrebnim denarjem, edina, ki je ne vidi, pa je ravno njena hčerka. Vse se spremeni, ko Marcela na lepem ni več ...

Marcel!

Italija, 2022

Režija: Jasmine Trinca

Igrajo: Alba Rohrwacher, Giovanna Ralli, Umberto Orsini in Maayane Conti