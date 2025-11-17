Danes mineva štirideset let od smrti Avgusta Černigoja

Danes mineva 40 let od smrti slikarja in grafika Avgusta Černigoja. Umrl je v Sežani 17. novembra 1985. Černigoj je bil utemeljitelj konstruktivizma na Slovenskem in eden najvidnejših predstavnikov zgodovinske avantgarde v slovenski likovni umetnosti. Bil je tudi tesen sodelavec in prijatelj pesnika Srečka Kosovela.

Ob obletnici smrti bo v Ateljeju Lučka in Avgust v Ljubljani ob 18. uri predavanje Dragana Živadinova z naslovom Slovenska historična avantgarda in Černigoj. Tam je na ogled tudi razstava, dialog med Černigojevimi deli in deli Duše Jesih.

Černigoj se je rodil leta 1898 v Trstu, kjer je obiskoval umetno-obrtno šolo. Po koncu prve svetovne vojne je poučeval risanje v Postojni. Od leta 1922 je študiral na münchenski akademiji Becker-Gundahel. Obiskoval je tudi znamenito šolo Bauhaus v Weimarju. Po 2. svetovni vojni je bil vse do upokojitve 1970 profesor risanja na slovenski gimnaziji in na slovenskem učiteljišču v Trstu. Zadnja leta svojega življenja je preživel v hotelu Maestoso v Lipici. Umrl je leta 1985 v Sežani.

Černigoj je Kobilarni Lipica zapustil izjemen opus svojih del, izbrana so na ogled v tamkajšnji Galeriji Avgusta Černigoja.