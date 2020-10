Danes v Barkovljah predstavitev stripa Črni plamen

Zadruga Primorski dnevnik vabi danes ob 19. uri na sedež TPK Sirena (Miramarski drevored 32) na prvo od dveh zaenkrat predvidenih predstavitev knjige Črni plamen, ki se je bosta udeležila avtorja stripa Zoran in Ivan Smiljanić.

Strip Črni plamen je v poletnih mesecih dodatno obogatil in popestril Primorski dnevnik z zgodbo, čigar središčna os je požig Narodnega doma in obrazložitev razlogov, ki so požig povzročili. Pred kratkim je izšel tudi v knjižni obliki: Zadruga Primorski dnevnik bo v tem posebnem in zdravstveno še zapletenem, a tudi jubilejnem letu (75-letnica Primorskega dnevnika, 100-letnica požiga Narodnega doma), knjigo poklonila vsem svojim članicam in članom.

Četrtkov dogodek bo dejansko uvod v kapilarnejšo akcijo za prevzem knjige, ki bo od 15. oktobra stekla na Tržaškem in Goriškem. Članice in člani bodo lahko seveda prevzeli izvod knjige že na današnjem dogodku in na drugi javni predstavitvi, ki bo v torek, 27. oktobra, ob 18.30 v goriškem Kulturnem domu. Oba dogodka bosta izvedena ob upoštevanju omejitev in predpisov, ki izhajajo iz izrednega stanja zaradi covida-19.