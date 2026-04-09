Danijel Malalan bo decembra prevzel vodenje Gledališča Koper

Novi direktor Gledališča Koper je Danijel Malalan, na podlagi mnenja sveta taistega zavoda ga je na to mesto imenoval župan Mestne občine Koper Aleš Bržan.

Na razpis za imenovanje direktorja Gledališča Koper, ki ga je Mestna občina Koper objavila v februarju, je prispelo 11 prijav, vse razpisne pogoje so izpolnjevali trije kandidati. Župan je sledil predhodnemu mnenju sveta zavoda in za direktorja imenoval Danijela Malalana.

Malalan bo petletni mandat predvidoma nastopil 1. decembra, ko se izteče funkcija aktualni direktorici Katarini Pegan.

Danijel Malalan se je v Trstu rodil 6. junija 1972. Je gledališki in filmski igralec, pevec, voditelj in režiser. Leta 2000 je diplomiral na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo v Ljubljani, leta 2018 pa na Fakulteti za management v Kopru. Živi in dela razpet med Trstom, Ljubljano in Primorsko, kot svobodni umetnik je bil redni sodelavec koprskega gledališča. Za svoje delo je prejel več nagrad, dva mandata je vodil tudi Slovensko stalno gledališče v Trstu.