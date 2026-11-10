Športel o tekaških rolkah

V ponedeljkovi športni oddaji Športel je bilo tokrat govora o skirollu. Voditelj Igor Malalan je v studiu gostil predsednika AŠD Mladina Petra Sedmaka, koordinatorja rolkarske sekcije Borisa Bogatca in pomožnega trenerja Aleksandra Prodana. Kamere Športela so v svoj objektiv ujele dvoboj namiznotenisačev Krasa v A2-ligi ter zmago košarkarjev Jadrana, kamere deželnega sedeža Rai pa nogometno tekmo Vesne in košarkarski derbi v deželni diviziji 1 med Kontovelom in Domom. Športno anekdotico je tokrat povedal namiznotenisač Brin Vovk Petrovski.

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