Poklon dijakov umetniške gimnazije SVŠGUGL Miroslavu Košuti

Škucove packarije v sezono vstopajo z lutkovno spevoigro Štirje fantje muzikantje, s katero se dijaki umetniške gimnazije SVŠGUGL poklanjajo preminulemu Miroslavu Košuti. Košuta je po motivih pravljice bratov Grimm spisal zgodbo o oslu, psu, mačku in petelinu, ki uženejo razbojnike. Soboto zatem sledi lutkovna predstava Medvedji bluz in plesna delavnica: dogajalo se bo do 19. decembra, vsako soboto ob 10. uri. Brezplačne vstopnice rezervirate (ob delovnikih 9.00- 15.00) na 0039 1 4303530 ali na info@skuc.org.

Štirje fantje muzikantje bodo na sporedu v sobot, 7. novembra, ob 10. uri v Galeriji Škuc, Stari trg 21, Ljubljana.