Ob spomenikih bodo pozvali k miru

Tudi letos bodo na raznih krajih na Goriškem slovesno obeležili 25. april in polagali vence pred spomenike padlim. Sovodenjska občina sporoča, da bo prva svečanost potekala že v petek, 24. aprila, ob 20. uri, v Gabrjah. Zbirališče bo na Trgu Neodvisnosti, od koder se bodo prisotni odpravili proti spomeniku.

V soboto, 25. aprila, bodo slovesnosti ob 9.15 na Peči, ob 9.30 v Rupi in ob 10. uri na Vrhu, najprej pri sedežu društva Danica, nato pa pri spomeniku. Ob 10.45 bo še svečanost v Sovodnjah pri spomeniku pred občino in nato pri spominski plošči ob cerkvi.V Pevmi bodo proslavo priredili v soboto, 25. aprila, ob 9.15 pred spomenikom padlim v NOB. Po polaganju vencev Krajevne skupnosti in ANPI-VZPI bodo nastopili učenci osnovne šole Josipa Abrama. Slavnostna govornika bosta letos Gorazd Humar in Barbara Devinar. Sledil bo nastop MoPZ Štmaver. Drugi del proslave bo potekal na vaškem pokopališču pri spominski plošči padlih domačinov v NOB.

V Podgori se bodo v soboto, 25. aprila, ob 10. uri zbrali pri spomeniku padlim v NOB. Slavnostni govornik bo letos Danjel Braini, sodelovali bodo MePZ Mirko Špacapan iz Podgore in učenci prvostopenjske srednje šole Ivana Trinka iz Gorice. Ob 15.30 je predvidena leteča ciljna črta dirke za pokal Montes, posvečena Lucianu Pelizzu. Dogodek prirejata ANPI-VZPI Podgora in PD Podgora.Spominska svečanost pri spomeniku v Štandrežu bo v soboto, 25. aprila, ob 11. uri, ko bodo nastopili slavnostna govornica Rada Vižintin, zbor Oton Župančič ter recitatorki Nina Bensa in Mija Primožič.

Ob 11.15 bodo vence polagali pri spomeniku na osrednjem trgu v Števerjanu in ob 11.45 pri spomeniku na Jazbinah. Društvo Briški grič se bo s petjem in besedo poklonilo spominu žrtvam nacifašizma. Nastopili bodo recitatorji Odra mladih in vokalna skupina Briške trcinke. Slavnostna govornica bo Slavica Radinja.

V Ronkah bo sobotno svečanost priredila občina. Ob 9.30 bo maša v cerkvi sv. Lovrenca, ob 10. uri bodo položili vence pri spomenikih padlim, sledila bo od 11. ure dalje glavna slovesnost na Trgu Unità d’Italia ob občinski palači. V primeru slabega vremena se bo preselila v prireditveni prostor Palatenda.V Doberdobu svečanost prirejajo Občina Doberdob ter sekciji ANPI-VZPI Doberdob in Dol-Jamlje. V soboto, 25. aprila, ob 10. uri bo maša za padle v NOB v cerkvi v Doberdobu, sledil bo poklon pred spomenikom padlim na Poljanah ob 10.45, v Doberdobu ob 11. uri in v Jamljah ob 11.15. Osrednja slovesnost bo ob spomeniku padlim na Palkišču ob 11.30, slavnostni govor so zaupali Patriku Zulianu. Sodelovala bosta Pihalni orkester Kras in MePZ Hrast.V goriški občini bodo predstavniki ANPI–VZPI, SKGZ, SSO ter Krajevne skupnosti za Oslavje, Pevmo in Štmaver v soboto polagali vence na več spominskih krajih. Ob 8.30 bo slovesnost pred zaporom v Ulici Barzellini. Ob 8.50 bodo vence položili na goriškem gradu, nato pa ob 9.10 pred goriško železniško postajo. Program se bo zaključil ob 12.30 na glavnem goriškem pokopališču.