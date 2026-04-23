Društva in občine bodo počastili borce za svobodo in žrtve nacifašizma

Kot je tradicija, se bodo v dneh okoli 25. aprila na Tržaškem vrstila polaganja vencev padlim, proslave in koncerti.

Najbolj pestro bo jutri. Delegacija Občine Trst bo krenila izza županstva ob 8.45, vence bodo položili v spominskem parku pri Svetem Justu, v Istrski ulici, padlim v Ulici D’Azeglio, Almi Vivoda v Ulici Pindemonte, v Vrdelski cesti ter ubitim na openskem strelišču.

Poklon tudi padlim delavcem

Ob 11.30 prirejajo sindikalni predstavniki tovarn Innoway in Wärtsilä na območju le-teh spominsko svečanost za padle delavce tovarne motorjev pri Sv. Andreju, predhodnice boljunske tovarne. Zahodnokraški rajonski svet se bo med 12. in 12.30 poklonil padlim pri spomenikih na Proseku, Kontovelu ter v Križu. Polaganje vencev na območju Občine Devin - Nabrežina se bo pričelo ob 17. uri pred nabrežinskim županstvom. Delegacija se bo nato podala v Slivno, Medjevas, Devin, Vižovlje, Cerovlje, Mavhinje, Prečnik, Trnovco, Praprot, Šempolaj in Križ. Zaključna slovesnost bo ob 19. uri na nabrežinskem Trgu Sv. Roka, zbrane bosta nagovorila Igor Gabrovec in Renato Kneipp, nastopili bodo zbori Fantje izpod Grmade, Vesna in Vihar ter nabrežinska godba.

Jutri se bodo svojih padlih spomnili tudi pri Svetem Ivanu. Pred tamkajšnjim Narodnim domom bo slovesnost ob 17.30, zbrane bo nagovorila Helena Lupinc. Krajevni odbor za proslave bo potem ponesel vence do drugih spominskih plošč. Repenska občinska uprava se bo tamkajšnjih padlih spomnila ob 19. uri pri repenskem spomeniku, sledili bodo obiski spomenika na Colu ter groba poveljnika Franca Nemgarja na pokopališču na Colu. Ob 19.30 pa prireja odbor Danilo Dolci na Trgu Oberdan koncert, nastopili bodo Ovce, Maxmaber Orkestar, Puntino ter Zecca e Pulce.

V soboto, 25. aprila, bo ob 9.30 proslava ob spomeniku pri Sveti Ani (Istrska ulica 192): spregovoril bo Pierluigi Sabatti, nastopila pa vokalna skupina Primorsko-Mačkolje. Ob 15. uri bo svečanost v Dolini na Taborju. Nastopili bodo zbor Vodnik in godba Breg ter igralka Elena Husu, govornica bo Eva Stepančič.