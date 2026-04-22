Vida Skerk se vrača na festival v Cannes

Tržačanki Vidi Skerk, študentki režije na Nacionalni šoli za film in televizijo Združenega kraljestva (NFTS), je podvig uspel še drugič. Njen najnovejši kratki film se je drugo leto zapored uvrstil na filmski festival v Cannesu. Izbran je bil med kar 2750 kratkometražci, ki so se potegovali za uvrstitev v sekcijo La Cinef, ki jo v Cannesu posvečajo kratkim filmom, ustvarjenim na filmskih akademijah vsega sveta. Žirija je izmed 2750 filmov izbrala devetnajst, štirinajst igranih in pet animiranih, pod katere se je podpisalo dvanajst mladih režiserk in devet režiserjev, so včeraj sporočili iz Cannesa. Med njimi je tudi Vida Skerk s svojim 22-minutnim filmom Left behind, still standing. V Trstu rojena Vida Skerk živi med Londonom in Zagrebom, kjer je po maturi na tržaškem liceju Prešeren zaključila prvostopenjski študij iz režije. Njen kratki film Ether je lani premiero doživel v Cannesu v sekciji La Cinef, januarja pa so ga predvajali tudi na Tržaškem filmskem festivalu.