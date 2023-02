Deljena mnenja Morellu navkljub

Tu quoque, Tom ... Nekaj podobnega sem vzkliknil, ko sem pred nekaj meseci izvedel, da bo eden izmed mojih najstniških idolov, Tom Morello, sodeloval pri novem albumu italijanske skupine Måneskin. Tom Morello je ameriški politični aktivist, socialni delavec, glasbeni producent in nenazadnje kitarist ameriškega benda Rage Against The Machine, ki je v devetdesetih letih bil na vrhu novega, alternativnega glasbenega gibanja crossover oziroma rap metala. S svojo glasbo in izrazito političnimi besedili je skupina, pa čeprav s pomočjo množičnih medijev in glasbenih multinacionalk, širila ideale enakopravnosti, socialne revolucije ter seznanjala javnost z bitkami najrazličnejših manjšin. In ravno Tom Morello je danes gost ploščka trenutno najbolj popularne pop rok zasedbe na svetu Måneskin ...

Måneskin (iz danščine mesečina) so nova glasbena senzacija italijanskega polotoka. Z zmago na Evroviziji leta 2021 pa so italijansko popevko popeljali tudi izven državnih meja. Zgodba mladega rimskega kvarteta se je začela v šolskih klopeh. Bend sta leta 2016 ustanovila basistka Victoria De Angelis in kitarist Thomas Raggi. V zasedbo je kmalu vstopil še stari znanec, pevec Damiano David in bobnar Ethan Torchio. Skupini je že leto kasneje uspel nastop na televizijskem glasbenem šovu X-Factor. Na resničnostnem šovu sicer niso zmagali, je pa bila to odlična odskočna deska za prodor do širše, mainstream publike. Glasbena pot dvajsetletnikov je od takrat nedvomno polna uspehov. S pomočjo glasbene velikanke Sony so izdali prvenec Il ballo della vita, leta 2021 so slavili na festivalu italijanske popevke Sanremo in posneli nov plošček Teatro d’ira – Vol. I. Måneskin je tako postal globalni fenomen. Nastopili so na največjih glasbenih festivalih, podrli vse možne rekorde na vseh portalih za pretakanje glasbenih vsebin, prodali več milijonov kopij svojih plošč in prejeli cel kup glasbenih nagrad.

Kaj pa njihova glasba? Tu so mnenja deljena. Čeprav je do danes pohval bilo veliko več kot kritik, je z izidom novega ploščka Rush prišlo na dan nekaj katastrofalnih ocen s strani uglednih glasbenih kritikov. Z nekaterimi izmed teh se delno strinjam. Gotovo je, da živi bend na račun raznoraznih rokerskih klišejev. Måneskin ne ponujajo nič novega, skorajda vse, kar sestavlja njihove komade, od glasbe do besedil, smo že nekje slišali. Občasno so banalni do skrajnosti (prisluhnite enemu izmed novih komadov Bla Bla Bla). Njihova glasba ni slaba, da smo si na jasnem. Gre za dobro zrežirano in sestavljeno mešanico popularnih glasbenih zvrsti, idealen komercialni recept za trume nepozornih najstnikov. Kaj od vsega tega bo pa ostalo zapisano v zgodovini glasbe? Tu quoque, Tom ...

Rush

Måneskin

Glam rok, funky, pop

Sony Music/Epic Records, 2023