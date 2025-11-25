Deseterica, ki se poteguje za naziv knjige leta

Za veliko nagrado Slovenskega knjižnega sejma, ki te dni poteka v Ljubljani, je nominiranih deset knjig. Izbor je določila komisija, zmagovalno pa bodo bralci. Za naj knjigo Slovenskega knjižnega sejma lahko glasujemo preko povezave na spletni strani knjižnega sejma .

Med nominiranimi knjigami so Pozdravljen ti, ki bereš Nataše Golob (Mohorjeva Celovec), Nemogoče avtorice Nine Dragičević (Beletrina), Babica zima številnih avtorjev, uredila jo je Irena Matko Lukan (Mladinska knjiga), Jadran za Slovence / Slovenci na Jadranu Nejca Poharja, ki je izšla v samozaložbi, ter Ne poznam je izpod peresa Suzane Zagorc (Cankarjeva založba). Komisija je v izbor določila še knjige Drevesa Slovenije Mateje Kišek Vovk (Kmečki glas), Kje so moji ključi avtorjev Zdenke Čebašek Travnik, Saše Novak in Eda Krniča (Mladinska knjiga), mladinski roman Nine Valič z naslovom Prepoparki (Mladinska knjiga), Pozabi vse, kar veš o spominu Nika Škrleca (Miš založba) ter strip Srečkonstrip ustvarjalnega dueta Žiga X Gombača in Jake Vukotiča (Škrateljc).

Lani je knjiga leta postala Svetišča narave pisateljice Irene Cerar, ki je izšla pri založbi UMco.