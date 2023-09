Devetakova Nekropola v stripu med nominiranci za nagrado zlatirepec

Znani so nominiranci za nagrado zlatirepec 2023, ki jo podeljujejo za izstopajoče slovenske dosežke v stripovski umetnosti. Med njimi je v kategoriji najboljših domačih stripov za odrasle tudi Nekropola: roman v stripu Jurija Devetaka, so sporočili organizatorji. Zlatirepce si bodo prislužili nagrajenci v kategorijah najboljšega domačega stripa in najboljšega prevoda stripa. V obeh kategorijah bodo podelili nagrado za najboljši strip za otroke in mlade ter najboljši strip za odrasle. V vsaki kategoriji so trije nominiranci.

Podelitev zlatirepcev, ki bo potekala 7. oktobra v Kinu Šiška na zaključku sobotnega dne Festivala stripa Tinta letos prvič organizira Društvo Packa. Namen nagrade zlatirepec je izpostaviti in nagraditi najboljše stripe, izdane v slovenski produkciji, ki so izšli v preteklem letu, so sporočili iz Društva Packa, društva slovenskega stripa in sorodnih sekvenčnih umetnosti, ki letos prvič organizira podelitev stripovske nagrade. Prevzema jih od Zavoda Stripolis, ki je nagrado podeljeval pretekla štiri leta, poroča RTVSLO.SI.