Deželni mladinski zbor vabi na avdicije

Mladi zborovski pevci iz Furlanije - Julijske krajine imajo že nekaj let priložnost, da dopolnjujejo svoje glasbene izkušnje v društvih in šolskih skupinah z vzporednim umetniškim izpopolnjevanjem v Deželnem mladinskem zboru združenja Usci. Pod vodstvom Petre Grassi je ta zbor dokazal velik potencial in se uveljavil kot reprezentančna skupina, ki z vsakim nastopom poudarja narodno in kulturno raznolikost naše dežele ter željo mladih pevcev po umetniških dosežkih in izmenjavi z vrstniki. Zbor bo v naslednjem triletju vodil še en tržaški Slovenec, in sicer dirigent Mirko Ferlan.

Rok za prijavo novih članov zapade 15. januarja. Zainteresirani lahko preberejo vse podrobnosti na spletni strani deželnega združenja Usci. Na avdicije se lahko prijavijo pevci med 18. in 30. letom starosti, na sporedu bodo 31. januarja in 1. februarja; prvo srečanje zbora z novim dirigentom pa je napovedano 23. februarja.