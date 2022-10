Disidentski film, iz Irana pretihotapljen v sladki pošiljki

Ko so mu na Lidu 10. septembra dodelili veliko nagrado žirije, ga v dvorani seveda ni bilo, ker so Džafarja Panahija julija v Iranu aretirali. Pred tem je dvainšestdesetletni režiser, najbrž najslavnejši iranski živeči filmar, uspel poslati v Pariz zadnje delo, ki ga je posnel na meji s Turčijo. Svoj najnovejši film je shranil na USB ključek in ga zakopal v slaščico. Sladko pošiljko so nato znanci pretihotapili v Evropo.

Takoj zatem so Panahija v Teheranu aretirali, ker se je začetek julija zglasil na sodišču, da bi se pozanimal o statusu kolege Mohameda Rasoulofa, ki je v zaporu že več mesecev in je prav s Panahijem v odprtem pismu obsodil aretacije več filmarjev v njuni domovini.

Po novem bo Panahi moral presedeti šestletno zaporno kazen, ki so mu jo izrekli že leta 2010. Tedaj so ga zaprli, ker naj bi podpiral protivladne demonstracije. Zaradi »propagande proti sistemu« so ga obsodili na šest let zapora, mu izrekli prepoved filmskega ustvarjanja in prepovedali, da zapusti državo. A leta 2010 je v zaporu preživel le dva meseca, nato so ga pogojno izpustili na prostost z možnostjo, da lahko odločitev kadar koli prekličejo in tako se je tudi zgodilo.

Njegova zadnja misel o svobodi pa trenutno živi na filmskih platnih evropskih dvoran. V Gorici v Kinemaxu, v Trstu pa v Aristonu. Zgodba se začne prav v znamenju disidentskega vsakdana mladega para, ki že kar nekaj časa čaka na ponarejene dokumente, da bi iz Irana lahko zbežala v Evropo. Mladi Zari res uspe dobiti dokument z novo identiteto, njen partner Bakhtiyar pa ga še nima in Zara noče sama v tujino. Sledi seveda prepir in partnerjevo kričeče prepričevanje, naj vendar odide. Kmalu nato razumemo, da je pravkar opisan prizor le del filma v filmu, ki ga Panahi snema. Tako se scena za sceno odvija delo, ki spet pripoveduje o želji po svobodi in prostosti v Iranu, o katerih v teh dneh veliko slišimo. Tako da je morda tudi ogled zadnjega Panahijeveha celovečerca dokaz upora in solidarnosti do iranskega naroda. (iga)

No bears (Brez medvedov)

Iran, 2022

Režija: Džafar Panahi

Igrajo: Džafar Panahi, Naser Hashemi in Reza Heydari