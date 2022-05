Dobrodelni En kvartin muzike

Amfiteater Kosovelovega doma Sežana bo 16. junija dobrodelno obarvan. Tam bo namreč nastopil tržaški glasbenik Iztok Cergol, ki že četrt stoletja soustvarja glasbo z različnimi in raznolikimi zasedbami v Sloveniji in Italiji. Letos bo prvič združil moči svojih petih bendov v kraški prestolnici in s sodelovanjem Kosovelovega doma Sežana, društva Na placu in društva Rumeni zaliv zbiral sredstva za otroke, ki so vključeni v program Botrstva.

V enem večeru se bodo tako na odru zvrstili bendi Kraški ovčarji, Vlado Kreslin z Malimi bogovi, Grešni kozli, Zmelkoow in Ansambl Ikebana, ki jih bo Žan Papič povezal v Cergolovo življenjsko zgodbo, v kateri se je nič hudega sluteč znašel tudi Rudi Bučar, so organizatorji zapisali v tiskovnem sporočilu.

Koncert en kvartin muzike in pet iztočnic za dobro delo bo na sporedu v četrtek, 16. junija, ob 20.30 v Amfiteatru Kosovelovega doma Sežana.

Vstopnice so na voljo na blagajni Kosovelovega doma Sežana in na tej povezavi.