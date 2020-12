Dogodivščine prav posebne družine

V pričakovanju ponovnega odprtja filmskih dvoran, nam portal RaiPlay omogoča, da se brezplačno pomudimo na domu Bélierovih. Tu so zelo glasni, saj nobenega hišnega opravila ne opravljajo v tišini – Bélierovi so namreč gluhonemi. Hčerka Paula, plavolasa najstnica, edina v družini sliši in govori ter je v bistvu tudi edina povezava med družino in svetom.

Oče, mama in brat se namreč pogovarjajo samo preko znakovnega jezika. Doma v Loiri upravljajo veliko in uspešno kmetijo in tudi ob nedeljah, ko prodajajo sir na bližnji tržnici, je Paula edina, ki se lahko meni s strankami. Plavolasemu mlademu dekletu je sicer zaupana tudi celotna ekonomska plat kmetijske dejavnosti – Pauli telefonirajo iz banke in nanjo se obračajo tudi dobavitelji.

Njej vse to ne teži in tudi takrat, ko se njen oče kljub hendikepu odloči, da bo kandidiral za župana, se Paula takoj ponudi, da mu bo pomagala kot prevajalka.

Istočasno plavolaso dekle obiskuje licej in seveda živi čisto vsakdanje mladostniško življenje, ki ga označujejo ljubezenske in prijateljske dogodivščine. Na lepem pa Paulin profesor glasbenega pouka opazi, da skriva izjemen pevski talent in Pauli predlaga, da bi se čez nekaj mesecev udeležila prestižne selekcije na Radio France v Parizu.

Priložnost poči kot bomba na kmetiji gluhoneme družine, ki se nikakor noče odpovedati edini družinski članici, ki ima dar besede.

Prijetna komedija je v Franciji pritegnila v dvorane sedem milijonov gledalcev. Ganljiva pripoved, ki gledalca spravi v dobro voljo, se v resnici loteva zelo resne teme in publiko sili k razmišljanju.

La famiglia Bélier

Francija 2014

Režija: Eric Lartigau

Igrajo: Louane Emera, Karin Viard, Francois Damiens