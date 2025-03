Dokument neskončne psihološke vojne

Že februarja lani nagrajen z zlatim medvedom na festivalu v Berlinu, je celovečerni film No Other Land v nedeljo v Los Angelesu prejel še oskarja za najboljši dokumentarec. Presunljivo filmsko pričevanje o tem, kar se dogaja na zasedenih območjih nedaleč od Gaze, je delo palestinsko-izraelskega kolektiva štirih mladih aktivistov.

Basel Adra, mladi Palestinec iz Masafer Yatte na Zahodnem bregu, se že od otroštva bori proti izraelski okupaciji in množičnemu izganjanju palestinske skupnosti iz vasi in naselij, kjer od vedno živi. V to ga je uvedel že oče, ki je bil zaradi mirovnih odporniških akcij tudi večkrat priprt. Basel že nekaj let s pametnim telefonom, kamero in fotoaparatom neutrudno dokumentira nasilje in postopno uničevanje svoje in bližnjih vasi, kjer vojaki, ki jih pošilja izraelska vlada, postopoma rušijo hiše in izsiljujejo prebivalce. Z bagri rušijo majhne hiše in jih do tal uničijo. Pri tem seveda prisilijo družine, da se izselijo.

Masafer Yatta je delček Zahodnega brega, ki še danes živi predvsem od kmetijstva in marsikatera družina, kot je tudi razvidno iz filma, si je po uničenju doma, uredila novo zatočišče v eni od številnih jam, ki so posejane po celotnem območju. Izraelske oblasti zahtevajo popolno kontrolo teh predelov, ker trdijo, da morajo prav tam nadaljevati z vojaškimi vajami.

Basel med dokumentiranjem spozna Juvala, izraelskega novinarja, ki se dobro zaveda krivic, ki se dan za dnem dogajajo palestinskim družinam. O tem skuša tudi poročati. Med mladeničema se razvije iskreno prijateljstvo in zavezništvo, čeprav ju bremeni očitna neenakost, saj kljub temu, da živita pol ure drug od drugega, je Basel podrejen vojaški okupaciji, Juval pa se brez vsake omejitve premika med Izraelom in zasedenimi ozemlji. Vsakič, ko se pojavijo vojaki in je jasno, da bodo spet rušili in izseljevali, Basel pokliče Juvala, ki nemudoma priteče prijatelju na pomoč, da bi spet omogočil zunanjemu svetu, da izve o vsem kar se tam dogaja.

Posnetki, ki so vidni tudi v dokumentarcu, so nastajali celih pet let, se pravi od leta 2019 do leta 2023, tik pred oktobrskim napadom Hamasa.

Poleg dokumenta o postopnem uničevanju in fizičnem nasilju je delo tudi zapis o neskončni psihološki vojni, ki polagoma uniči katerikoli voljo do odpora ...

No Other Land

Država: Palestina in Norveška, 2024

Režija: Basel Adra, Hamdan Ballal, Yuval Abraham in Rachel Szor

Dokumentarni film